PM મોદી ઇન્ડોનેશિયા જવા રવાના, કહ્યું- આસિયાન સમિટમાં લેશે ભાગ

પીએમ મોદી બુધવારે ઈન્ડોનેશિયા જવા રવાના થયા હતા. વડાપ્રધાન ઈન્ડોનેશિયાની રાજધાની જકાર્તામાં આસિયાન-ઈન્ડિયા સમિટમાં ભાગ લેશે. ઈન્ડોનેશિયા જતા પહેલા પીએમઓએ વડાપ્રધાનનું નિવેદન જારી કર્યું હતું. જેમાં પીએમ મોદીએ કહ્યું કે હું ઈન્ડોનેશિયાના રાષ્ટ્રપતિ જોકો વિડોડોના આમંત્રણ પર આસિયાન સંબંધિત બેઠકોમાં ભાગ લેવા જકાર્તા જઈ રહ્યો છું. પીએમએ વધુમાં કહ્યું કે તેઓ આસિયાન નેતાઓ સાથે ભારતની ભાગીદારીના ભાવિ રોડમેપ પર ચર્ચા કરવા આતુર છે. જે હવે ચોથા દાયકામાં પ્રવેશી ચૂકી છે.

શું કહ્યું પીએમ મોદીએ?

વડા પ્રધાને વધુમાં જણાવ્યું હતું કે આસિયાન સાથે જોડાણ એ ભારતની ‘એક્ટ ઈસ્ટ’ નીતિનો મહત્વપૂર્ણ આધારસ્તંભ છે. ગયા વર્ષે હસ્તાક્ષર કરાયેલ વ્યાપક વ્યૂહાત્મક ભાગીદારીએ અમારા સંબંધોમાં નવી ગતિશીલતા લાવી છે. આ પછી પીએમ 18મી ઈસ્ટ એશિયા સમિટ (ઈએએસ)માં ભાગ લેશે. તેમણે કહ્યું કે આ ફોરમ ખાદ્ય અને ઉર્જા સુરક્ષા, પર્યાવરણ, આરોગ્ય અને ડિજિટલ ટ્રાન્સફોર્મેશન સહિતના ક્ષેત્રના મહત્વના મુદ્દાઓ પર ચર્ચા કરવાની ઉપયોગી તક પૂરી પાડે છે. હું આ વૈશ્વિક પડકારોને સામૂહિક રીતે સંબોધવા માટે વ્યવહારિક સહકારના પગલાં પર અન્ય EAS નેતાઓ સાથે વિચારોની આપલે કરવા આતુર છું.

Leaving for Jakarta to take part in ASEAN related meetings. This includes the 20th ASEAN-India Summit, which focuses on a partnership we greatly cherish. I will also take part in the 18th East Asia Summit, which focuses on important developmental sectors like healthcare,…

