PAK vs BAN: પાકિસ્તાને સુપર-4માં બાંગ્લાદેશને હરાવ્યું

પાકિસ્તાને એશિયા કપ 2023માં તેનું જોરદાર પ્રદર્શન ચાલુ રાખ્યું અને વધુ એક શાનદાર જીત નોંધાવી. બાબર આઝમની કપ્તાનીવાળી પાકિસ્તાની ટીમે સુપર-4 રાઉન્ડની પ્રથમ મેચમાં બાંગ્લાદેશને 7 વિકેટે હરાવ્યું હતું. લાહોરમાં રમાયેલી આ મેચમાં પણ પાકિસ્તાનના ઝડપી બોલરોની તાકાત જોવા મળી હતી, જેના આધારે પાકિસ્તાને બાંગ્લાદેશને માત્ર 193 રન પર રોકી દીધું હતું. ત્યારપછી ઈમામ ઉલ હક અને મોહમ્મદ રિઝવાનની શાનદાર અડધી સદીના કારણે પાકિસ્તાને 40 ઓવરની અંદર આ લક્ષ્યાંક હાંસલ કરી લીધો હતો.

