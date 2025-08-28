પરિવારમાં 3 બાળકો હોવા જરૂરી છે : મોહન ભાગવત

રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘના વડા મોહન ભાગવતે ગુરુવારે કહ્યું કે બધા પરિવારોમાં ત્રણ બાળકો હોવા જોઈએ. તેમણે કહ્યું કે ભવિષ્યમાં પરિવાર વ્યવસ્થા જાળવી રાખવા અને દેશની સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરવા માટે, બધા પરિવારોમાં ત્રણ બાળકો હોવા જરૂરી છે. મોહન ભાગવતે કહ્યું કે અમે ભાગલાનો વિરોધ કર્યો હતો. તેમણે કહ્યું કે અમે અખંડ ભારતના સમર્થક છીએ અને અમે તેમાં માનીએ છીએ. તેમણે એ વાત પર પણ ભાર મૂક્યો કે આપણી બધાની એક ઓળખ છે. બધા લોકો હિન્દુ છે અને તેમની એક જ ઓળખ છે. આરએસએસ વડાએ કહ્યું કે જ્યાં તફાવત હોય ત્યાં એકતાની વાત કરવી જોઈએ.
આરએસએસના 100 વર્ષ પૂર્ણ થવાના પ્રસંગે, સંઘ દ્વારા દેશભરમાં કાર્યક્રમોનું આયોજન કરવામાં આવનાર છે. તેની શરૂઆત દિલ્હીમાં ત્રણ દિવસીય સંમેલનથી થઈ રહી છે, જેમાં સંઘના વડા મોહન ભાગવત સમાજના વિવિધ વર્ગોમાંથી આવતા લોકો સાથે વાત કરી રહ્યા છે. તેમણે ગુરુવારે કાર્યક્રમના ત્રીજા દિવસે ઘણા મુદ્દાઓ પર ખુલીને વાત કરી. તેમણે કહ્યું કે પરિવારમાં ત્રણ બાળકો હોવા જોઈએ તે મહત્વપૂર્ણ છે. આ ઉપરાંત, આપણે ગેરકાયદેસર ઘૂસણખોરી રોકવામાં પણ આપણી ભૂમિકા ભજવવી પડશે. તેમણે કહ્યું કે સરકાર ગેરકાયદેસર ઘૂસણખોરી રોકવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે, પરંતુ સમાજે પણ પોતાની ભૂમિકા ભજવવી પડશે.
‘જો કોઈ વર્ગ સામે અન્યાય થયો હોય, તો તેને દૂર કરવો જોઈએ’
તેમણે કહ્યું કે દેશમાં વસ્તી અસંતુલન ધર્માંતરણ અને ગેરકાયદેસર ઘૂસણખોરીને કારણે થયું છે. તેમણે કહ્યું કે ધર્મ વ્યક્તિગત પસંદગીનો વિષય છે, તેમાં કોઈ પણ પ્રકારની લાલચ કે બળનો ઉપયોગ ન થવો જોઈએ. મોહન ભાગવતે ફરી એકવાર સ્પષ્ટતા કરી કે હિન્દુ સમાજમાં એકતાની જરૂર છે. આ માટે આપણે મંદિરો, સ્મશાનગૃહો અને કુવાઓને એક રાખવા પડશે. આ દરમિયાન મોહન ભાગવતને અનામત અંગે પણ પ્રશ્ન પૂછવામાં આવ્યો હતો. આના પર તેમણે કહ્યું કે એક વર્ગ સામે અન્યાય થયો છે અને જો તેમને પ્રતિનિધિત્વ ન મળે તો તેમને સમર્થન મળવું જોઈએ.