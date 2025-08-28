ભારત પર ટેરિફ લાદીને પોતાના જ દેશમાં ઘેરાયા ટ્રમ્પ

ભારત પર ભારે ટેરિફ લાદીને, યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ભારત-અમેરિકા સંબંધોને પણ દાવ પર લગાવી દીધા છે. ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ભારત પર ૫૦ ટકા ટેરિફ લાદી દીધો છે અને ભારત પર રશિયન તેલ ખરીદીને યુક્રેન યુદ્ધમાં રશિયાને આર્થિક રીતે મદદ કરવાનો આરોપ લગાવ્યો છે. યુએસ ટીમે વેપાર સોદા અંગે ભારત સાથે ચાલી રહેલી વાટાઘાટોના આગામી રાઉન્ડને પણ મુલતવી રાખ્યો છે. આ નીતિઓને કારણે, ટ્રમ્પ હવે ઘરે વિરોધનો સામનો કરી રહ્યા છે. અમેરિકન રાજકારણીઓ અને નિષ્ણાતોએ ટ્રમ્પની ટેરિફ નીતિઓ અને ભારત પર લાદવામાં આવેલી ટેરિફની આકરી ટીકા કરી છે.
બુધવારથી ભારત પર વધારાના ૨૫ ટકા ટેરિફ લાગુ થયા પછી, ઘણા યુએસ કાયદા નિર્માતાઓ, રાજદ્વારીઓ અને નિષ્ણાતોએ ચેતવણી આપી છે કે આ પગલું અમેરિકાની સૌથી મહત્વપૂર્ણ વ્યૂહાત્મક ભાગીદારીમાંની એકને નુકસાન પહોંચાડી શકે છે. હાઉસ ફોરેન અફેર્સ કમિટીના ડેમોક્રેટ્સે કહ્યું છે કે અમેરિકાના આ પગલાથી ચીનને ફાયદો થઈ શકે છે. બુધવારે એક પોસ્ટમાં, સમિતિએ આરોપ લગાવ્યો હતો કે ફક્ત ભારતને નિશાન બનાવવું અન્યાયી હતું. “ટ્રમ્પનો ફક્ત ભારત પર જ ટેરિફ લગાવવાનો નિર્ણય અમેરિકનોને નુકસાન પહોંચાડી રહ્યો છે અને આ પ્રક્રિયામાં અમેરિકા-ભારત સંબંધોને નુકસાન પહોંચાડી રહ્યો છે,” પોસ્ટમાં લખ્યું છે.
“જો ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્રે રશિયન તેલ ખરીદતા દરેક દેશ પર વધારાના પ્રતિબંધોની ધમકી આપી હોત તો વાત અલગ હોત. પરંતુ ફક્ત ભારત પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાનો નિર્ણય કદાચ સૌથી ભ્રામક નીતિગત નિર્ણયમાં પરિણમે છે. રશિયન તેલનો સૌથી મોટો આયાતકાર ચીન હજુ પણ ડિસ્કાઉન્ટ ભાવે તેલ ખરીદી રહ્યું છે અને તેને અત્યાર સુધી સજા કરવામાં આવી નથી,” પોસ્ટમાં ઉમેર્યું હતું.