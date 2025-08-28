સંભલ હિંસાનો 450 પાનાનો રિપોર્ટ CM યોગીને સોંપાયો

સંભલ હિંસાનો વિસ્ફોટક રિપોર્ટ મુખ્યમંત્રીને સોંપાયો. આ 450 પાનાનો રિપોર્ટ છે. સંભલમાં થયેલી હિંસા અંગેના રિપોર્ટમાં ન્યાયિક હિંસાનો ઉલ્લેખ કરતા કહેવામાં આવ્યું છે કે એક સમયે અહીં 45 ટકા વસ્તી હિન્દુ હતી, પરંતુ આજે તે ઘટીને 15 ટકા થઈ ગઈ છે. યુપીના ભૂતપૂર્વ ડીજીપી અરવિંદ કુમાર જૈન, ભૂતપૂર્વ આઈએએસ અધિકારી અમિત મોહન પ્રસાદ, ગૃહ સચિવ સંજય પ્રસાદ પણ હાજર હતા.

સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, બાબરના પુરાવા, વસ્તી વિષયક પરિવર્તન, રમખાણો અને આતંકવાદી નેટવર્ક અંગે મોટો ખુલાસો કરવામાં આવ્યો હતો. ગુપ્ત રિપોર્ટ મુખ્યમંત્રી યોગી આદિત્યનાથને સોંપવામાં આવ્યો હતો. તેને વિધાનસભામાં મૂકવામાં આવશે. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, સંભલ જિલ્લા વિશે ઘણા ચોંકાવનારા તથ્યો તેમાં નોંધાયેલા છે. તેને પૂર્વ-આયોજિત કાવતરું ગણાવવામાં આવ્યું છે. આ સાથે, કેટલાક તત્કાલીન અધિકારીઓની બેદરકારીનો પણ પર્દાફાશ થયો છે.

