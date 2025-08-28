વર્લ્ડ ચેમ્પિયનશિપ: પીવી સિંધુએ વિશ્વની બીજા ક્રમની ખેલાડીને હરાવી

ભારતની મજબૂત બેડમિન્ટન ખેલાડી પીવી સિંધુએ વર્લ્ડ ચેમ્પિયનશિપમાં મહિલા સિંગલ્સમાં વિશ્વની બીજા ક્રમની ખેલાડી સામે જીત મેળવી. પીવી સિંધુએ ચીનની વાંગ જી યી સામે 21-19, 21-15થી જીત મેળવી અને ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં પોતાનું સ્થાન નિશ્ચિત કર્યું. તેણીએ ખૂબ જ સારું પ્રદર્શન કર્યું અને આ મેચ સરળતાથી જીતી લીધી. સિંધુએ વર્લ્ડ ચેમ્પિયનશિપમાં આઠ વખત વાંગ જી યી સામે જીત મેળવી છે. તેનો રેકોર્ડ 8-0 છે.

ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં પીવી સિંધુ

પીવી સિંધુએ શરૂઆતથી જ વાંગ જી યી સામે આક્રમક બેડમિન્ટન રમવાનું શરૂ કર્યું. જ્યારે સિંધુનું વર્લ્ડ રેન્કિંગ 15 છે, ત્યારે તેણે આ મેચમાં વિશ્વની બીજા ક્રમની બેડમિન્ટન ખેલાડી વાંગ જી યીને સ્થિર થવાની કોઈ તક આપી નહીં. આ મેચ ફક્ત 48 મિનિટમાં સમાપ્ત થઈ ગઈ.

આ બંને સામે રમાયેલા પહેલા સેટમાં વાંગ જી યીએ પીવી સિંધુને સખત લડત આપી પરંતુ ભારતીય ખેલાડીએ જબરદસ્ત વાપસી કરી. વાંગે છેલ્લા સેટમાં ફાઉલ કર્યો હતો જેના કારણે પીવી સિંધુએ મેચ જીતી લીધી. બીજા સેટમાં, પીવી સિંધુએ વિસ્ફોટક બેડમિન્ટન રમ્યું અને સરળતાથી જીતી ગયું. હવે તેને ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં ઇન્ડોનેશિયાની પુત્રી કુસુમા વર્દાની સામે મેચ રમવાની છે. જો સિંધુ આ મેચ જીતી જશે, તો તે સેમિફાઇનલમાં પોતાનું સ્થાન નિશ્ચિત કરી લેશે.

ક્વાર્ટર ફાઇનલ વધુ રોમાંચક બની ગઈ

પીવી સિંધુ અને પુત્રી કુસુમા વર્દાની વચ્ચે હંમેશા રોમાંચક મેચ જોવા મળે છે. બંને હંમેશા એકબીજા પર પ્રભુત્વ મેળવવા માંગે છે. પુત્રી કુસુમા વર્દાનીનું વર્લ્ડ રેન્કિંગ 9મું છે. આ બંને છેલ્લે સુદિરમન કપ 2025 માં એકબીજા સામે ટકરાયા હતા. આ મેચમાં પુત્રી કુસુમા વર્દાનીએ ઉત્તમ બેડમિન્ટન રમી અને પીવી સિંધુને 2-0 થી હરાવી. તેણીએ આ મેચ 21-12, 21-13 થી જીતી. હવે પીવી સિંધુ ચોક્કસપણે વર્લ્ડ ચેમ્પિયનશિપ 2025 ના ક્વાર્ટર ફાઇનલ મેચમાં આનો બદલો લેવા માંગશે.

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR