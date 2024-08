ઓલિમ્પિક્સ : રીતિકા હુડા ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં પહોંચી

ભારતીય કુસ્તીબાજ રિતિકા હુડ્ડાએ મહિલાઓની 76 કિગ્રા ફ્રી સ્ટાઇલ રેસલિંગની ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં જગ્યા બનાવી લીધી છે. 10 ઓગસ્ટે રમાયેલી પ્રી-ક્વાર્ટર ફાઈનલ મેચમાં રિતિકા હુડાએ હંગેરિયન રેસલર બર્નાડેટ નાગીને 12-2થી હરાવી હતી. રિતિકાની વર્લ્ડ રેન્કિંગ હાલમાં 54 છે જ્યારે બર્નાડેટ નાગીની વર્લ્ડ રેન્કિંગ 16 છે. આવી સ્થિતિમાં રિતિકાએ એક મોટો ફેરફાર કર્યો છે.

Congratulations to Haryana’s Ritika Hooda for outstanding victory in the pre-quarterfinals of the 76kg wrestling category at the Paris #Olympics, defeating Hungary’s Bernadett Nagy 12-2! quarterfinal match at 4 PM. Keep making us proud! #Paris2024 #Wrestling #TeamIndia” pic.twitter.com/4J6AsaOukA

