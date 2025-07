મલ્લિકાર્જુન ખડગેનું રાષ્ટ્રપતિ મુર્મુ વિશે વિવાદસ્પદ નિવેદન

ભાજપનો આરોપ છે કે કોંગ્રેસ પ્રમુખ મલ્લિકાર્જુન ખડગેએ રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુ વિરુદ્ધ વાંધાજનક શબ્દો વાપર્યા હતા. ભાજપે કહ્યું કે આ કોંગ્રેસનો આદિવાસી વિરોધી ચહેરો દર્શાવે છે. ભાજપના પ્રવક્તા ગૌરવ ભાટિયાએ કહ્યું કે ‘તેમણે ભૂતપૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ રામનાથ કોવિંદનું પણ અપમાન કર્યું હતું. દરેક વ્યક્તિ મલ્લિકાર્જુન ખડગે અને કોંગ્રેસ પાર્ટીની નિંદા કરી રહી છે. તમે રાષ્ટ્રપતિને કોઈ પણ આદર વિના ‘મુર્માજી’ કહીને સંબોધો છો અને પછી અંતે તેમને ભૂમિ માફિયા કહો છો. આખો દેશ જાણે છે કે જો દેશમાં કોઈ ભૂમિ માફિયા છે, તો તે નકલી ગાંધી પરિવાર છે.’ ગૌરવ ભાટિયાએ કહ્યું કે ‘મલ્લિકાર્જુન ખડગે રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુજી મુર્માજી અને ભૂતપૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ રામનાથ કોવિંદજીને ‘કોવિદ’ કહે છે.

ખડગે રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુને ભૂમિ માફિયા કહે છે, કહે છે કે તે આપણી જમીન અને જંગલો છીનવી લેવા માટે રાષ્ટ્રપતિ બની છે. રાહુલ ગાંધીના ઇશારે, રિમોટ-કંટ્રોલ્ડ પ્રમુખ મલ્લિકાર્જુન ખડગે આદિવાસી વિરોધી, દલિત વિરોધી, મહિલા વિરોધી અને બંધારણ વિરોધી નિવેદનો આપી રહ્યા છે.

#WATCH | Delhi: BJP National Spokesperson Gaurav Bhatia says, “Udit Raj said that no country should get a President like Droupadi Murmu…Adhir Chowdhury addressed the President as ‘Rashtrapatni’. It was such a derogatory remark toward a tribal woman…The Congress leaders… pic.twitter.com/CjI6cuxnZy

— ANI (@ANI) July 8, 2025