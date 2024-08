Olympics : વિનેશ ફોગાટની ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં શાનદાર જીત

વિનેશ ફોગાટ 50 કિ.ગ્રા. કુસ્તીની મેચમાં શાનદાર જીત હાંસલ કરીને વિશ્વને ચોંકાવી દીધું. વિનેશે ક્વાર્ટર ફાઈનલ મુકાબલામાં રોમાંચક રીતે જાપાની કુસ્તીબાજ યુઈ સુસાકીને 3-2 થી હરાવી હતી. વિનેશની આ જીત ઘણી મોટી છે કારણ કે તેણે ઓલિમ્પિક ચેમ્પિયન અને જાપાનની નંબર 1 ખેલાડીને હરાવી છે. આટલું જ નહીં, યુઇ સુસાકી તેની કારકિર્દીમાં અત્યાર સુધી માત્ર 3 મેચ હારી છે, વિનેશે તેને ચોથી વખત હરાવી છે. સુસાકીએ એટેકિંગ ગેમ રમીને પહેલા જ લીડ મેળવી લીધી હતી. જ્યારે ફોગાટે ખૂબ જ ધીમી ગતિએ મુકાબલો શરૂ કર્યો હતો. શરૂઆતમાં તે માત્ર બચાવ કરતી હતી, પરંતુ છેલ્લી 15 સેકન્ડમાં તેણે એવો હુમલો કર્યો જેનો સુસાકી પાસે કોઈ જવાબ નહોતો.

What a brilliant comeback by Vinesh Phogat!

Vinesh Phogat beats the world’s No. 1 wrestling champion, Yui Susaki, to enter the semi-finals in the #ParisOlympics2024.

The same woman who fought against the entire system after being harassed by a BJP MP has shut the mouths of all… pic.twitter.com/qN37T9i4Ge

— Saral Patel (@SaralPatel) August 6, 2024