ગરમીવાળા વેકેશનના દિવસોમાં રવા કસ્ટર્ડ કેક ખાઈને બાળકોને મોજ થઈ જશે!
સામગ્રીઃ રવો 1 કપ, કસ્ટર્ડ પાઉડર 3 ટે.સ્પૂન, દહીં 1 કપ, સાકર ½ તેમજ 1 કપ, તેલ અથવા ઘી ¼ કપ, દૂધ 1½ લિટર, બેકીંગ પાઉડર 1 ટી.સ્પૂન, બેકીંગ સોડા ¼ ટી.સ્પૂન, એલચી પાઉડર 1 ટે.સ્પૂન
રીતઃ રવો અને કસ્ટર્ડ પાઉડરને મિક્સીમાં એકવાર ફેરવીને કરકરો પાઉડર બનાવી લો.
એક બાઉલમાં સાકર તેમજ દહીંને સરખું મેળવી લો. તેમાં તેલ અથવા ઘી મેળવીને ફેંટી લો. ત્યારબાદ તેમાં દળેલો રવો મેળવી લો. આ મિશ્રણને 15 મિનિટ માટે ઢાંકીને રાખો.
એક પેનમાં ½ કપ સાકર ગરમ કરવા મૂકો. સાકર ઓગળીને ચોકલેટી રંગનું કેરેમલ તૈયાર થાય એટલે તેમાં 1 ચમચી પાણી રેડીને તરત તેમાં 1 લિટર દૂધ ઉમેરી દો. દૂધમાં ઉભરો આવે એટલે બાકી રાખેલી અડધો કપ સાકર મેળવીને ગેસની ધીમી આંચે દૂધને ગરમ થવા દો. થોડી થોડીવારે ચમચા વડે ચારવતા રહેવું. દૂધ ઘટ્ટ થવા આવે એટલે તેમાં એલચી પાઉડર મેળવીને ગેસ બંધ કરી દો.
રવાના મિશ્રણમાં 15 મિનિટ બાદ બેકીંગ સોડા અને બેકીંગ પાઉડર મેળવી લો.
સ્ટીલની નાની વાટકીઓ લઈ તેને ઘી લગાડીને ઉપરથી મેંદાની પરત આવી જાય એ રીતે થોડો થોડો ભભરાવી દો. રવાનું મિશ્રણ આ વાટકીમાં અડધે સુધી ભરી દો.
એક કઢાઈમાં 1 કપ જેટલું મીઠું પાથરીને ઉપર સ્ટીલનું સ્ટેન્ડ મૂકીને ઢાંકીને 10 મિનિટ માટે ગરમ કરવા મૂકો. ત્યારબાદ ઢાંકણ ખોલીને સ્ટેન્ડની ઉપર નાની ડીશ અથવા થાળી મૂકીને ઉપર આવે તેટલી વાટકીઓ ગોઠવી દો અને કઢાઈ ઢાંકીને 20 મિનિટ માટે ધીમા મધ્યમ તાપે થવા દો. ત્યારબાદ વાટકીઓ કાઢીને ઠંડી થવા દો.
વાટકીમાંની કેરેમલ કેક ઠંડી થાય એટલે ચમચી વડે કિનારેથી ફેરવીને કાઢી લો.
એક ઉંડા વાસણમાં આ રવા કસ્ટર્ડ કેક મૂકીને તેની ઉપર કેરેમલવાળું દૂધ રેડીને થોડીવાર ફ્રીઝમાં મૂકીને ઠંડુ થયા બાદ ખાવાના ઉપયોગમાં લો.