RSSના વડા મોહન ભાગવતે અમેરિકા-ચીનને લઈને કર્યા આકરા પ્રહાર

આરએસએસના વડા મોહન ભાગવતે ભારત સરકારના વખાણ કરતા ચીન અને અમેરિકાને આડે હાથ લીધા હતા. તેમણે કહ્યું કે કેટલાક વિકસિત દેશો પોતાની શક્તિનો ઉપયોગ કરીને અન્ય દેશો પર પ્રભુત્વ જમાવવાનો પ્રયાસ કરે છે. અગાઉ રશિયા આવું કરીને યુક્રેન પર વર્ચસ્વ જમાવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યું હતું. આ પછી અમેરિકાએ તેના પર કબજો કર્યો. હવે લાગે છે કે ચીન આ કામમાં અમેરિકા કરતા પણ આગળ નીકળી જશે.

એક કાર્યક્રમમાં સંઘના વડાએ કહ્યું કે મોટા થઈને (શક્તિશાળી બન્યા પછી) મોટા દેશો શું કરે, લાકડી ચલાવો. અમેરિકા અને રશિયા યુક્રેનને પ્યાદુ બનાવીને લડી રહ્યા છે. વિકસિત થયા પછી કેટલાક દેશો લાકડી ચલાવવાનું કામ કરે છે. રશિયા અને અમેરિકા બંનેએ ભારતને આ મામલે તેમનો પક્ષ લેવા કહ્યું હતું, પરંતુ ભારતે જવાબ આપ્યો હતો કે તમામ દેશો અમારા મિત્ર છે અને તેણે સૌથી પહેલા યુક્રેનની મદદ કરવાનું કામ કર્યું હતું. ભારતે સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહ્યું હતું કે આ યુદ્ધનો સમય નથી, તેથી યુદ્ધ બંધ કરવું જોઈએ.

#WATCH | RSS Chief Mohan Bhagwat says, “… Few countries, after growing, try to exert their power. Earlier Russia was doing this then the US took over. Now China has come, it seems China will overtake America now. Because of this America and China are fighting making Ukraine a… pic.twitter.com/kBPiBDOGWo

