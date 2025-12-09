અનિલ અંબાણીના પુત્ર પર રૂ. 228 કરોડની છેતરપિંડીનો કેસ

નવી દિલ્હીઃ CBIએ ઉદ્યોગપતિ અનિલ અંબાણીના પુત્ર જય અનમોલ અનિલ અંબાણી વિરુદ્ધ કથિત છેતરપિંડીનો કેસ નોંધ્યો છે. આ કેસ યુનિયન બેંક ઓફ ઇન્ડિયાને રૂ. 228.06 કરોડનું નુકસાન પહોંચાડવાના આરોપ સાથે સંબંધિત છે. બેંક દ્વારા કરવામાં આવેલી ફરિયાદને આધાર પર આ કાર્યવાહી થઈ છે. આ ફરિયાદમાં આરોપ લગાવવામાં આવ્યો છે કે અણમોલ અંબાણીએ પોતાના જૂથની એક કંપની મારફતે બેંકમાંથી લોન લીધી હતી, પરંતુ બાદમાં લોન ચૂકવવામાં નિષ્ફળ રહ્યા હતા, જેને કારણે બેંકને મોટા પાયે નાણાકીય નુકસાન થયું હતું. હવે CBI આ કેસમાં આગળની તપાસ કરી રહી છે, જેમાં ફંડના ઉપયોગ અને નાણાકીય ગેરરીતિઓની તપાસ કરવામાં આવશે.
રૂ. 450 કરોડની ક્રેડિટ સુવિધાનો કેસબેંકની ફરિયાદ મુજબ RHFLએ મુંબઈ સ્થિત બેંકની SCF શાખામાંથી પોતાની વેપારી જરૂરિયાતો પૂર્ણ કરવા માટે રૂ. 450 કરોડની ક્રેડિટ લિમિટ મેળવી હતી. ક્રેડિટ સુવિધા આપતી વખતે બેંકે RHFL પર અનેક શરતો લગાવી હતી, જેમાં નાણાકીય અનુશાસન જાળવવું, સમયસર હપતા, વ્યાજ તથા અન્ય ચાર્જીસનો ભરપાઈ કરવી અને તમામ વેચાણની આવક બેંક ખાતા મારફતે જ ચલાવવી આવશ્યક હતી.
લોન ચૂકવવામાં ડિફોલ્ટ અને ફંડ ડાયવર્ઝન
કંપની સમયસર લોનના હપતા ચૂકવવામાં નિષ્ફળ ગઈ, જેને કારણે 30 સપ્ટેમ્બર, 2019એ આ ખાતાને NPA (Non-Performing Asset) જાહેર કરવામાં આવ્યું. બેંકની ફરિયાદના આધાર પર 1 એપ્રિલ, 2016થી 30 જૂન, 2019 સુધીના સમયગાળા માટે ગ્રાન્ટ થોર્નટન દ્વારા ફોરેન્સિક ઓડિટ કરવામાં આવ્યું. તપાસમાં સામે આવ્યું કે ઉધાર લેવાયેલા ફંડનો ખોટા રીતે ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો. ફંડનું ડાયવર્ઝન થયું હતું અને રકમનો ઉપયોગ મૂળ વેપારી હેતુને બદલે અન્ય કામોમાં કરવામાં આવ્યો હતો.
છેતરપિંડીનો આરોપ
બેંકે સ્પષ્ટ આરોપ મૂક્યો છે કે આરોપીઓ, જે કંપનીના ભૂતપૂર્વ પ્રમોટર/ડિરેક્ટર હતા, તેમણે એકાઉન્ટમાં છેડછાડ કરીને ફંડનું કૌભાંડપૂર્વક હિસ્સાબુક વિરુદ્ધ અપપ્રોપ્રિએશન કર્યું. બેંક દ્વારા આપવામાં આવેલા નાણાંનો દુરુપયોગ કર્યો અને પૈસાનું સાઇફનિંગ કરીને અન્ય કાર્યોમાં લગાવ્યાં, જેના કારણે બેંકને રૂ. 228 કરોડનું નુકસાન થયું. CBIએ હવે આ મામલે વિગતવાર તપાસ શરૂ કરી છે.