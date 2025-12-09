સુંદર દેખાવા માટે કલાકારો લઈ રહ્યા છે ડ્રગ્સ, હોલીવુડ સ્ટારનો ધડાકો

હોલીવુડ એક ભયાનક સ્થળ છે. કલાકારોને તેમના કપડાંથી લઈને તેમના ફિટનેસ રૂટીન સુધી, દરેક બાબતમાં અસુરક્ષિત અનુભવ કરાવવામાં આવે છે. ઘણા લોકો ફક્ત ફિટ થવા માટે ખૂબ જ હદ સુધી જાય છે. ટાઇટેનિક ફેમ ધરાવતી લોકપ્રિય હોલીવુડ અભિનેત્રી કેટ વિન્સલેટ આ માને છે. તેણીએ ફિલ્મ ઉદ્યોગમાં અસલામતી વિશે ખુલ્લેઆમ વાત કરી અને કહ્યું કે તેણીને ઘણા યુવાન કલાકારો વજન ઘટાડવાની દવાઓ અને પ્લાસ્ટિક સર્જરી પર આધાર રાખતા જોવાનું પસંદ નથી.
વજન ઘટાડવા અને સુંદરતાની દવાઓ પર નિર્ભર અભિનેતાઓ
ઓસ્કાર વિજેતા અભિનેત્રીએ કલાકારોના સૌંદર્ય ધોરણો પર પોતાનો અભિપ્રાય શેર કર્યો. તેણીએ યુવા કલાકારોની ઇન્સ્ટાગ્રામ લાઇક્સ અને હંમેશા અલગ દેખાવાની ઇચ્છાનો શિકાર બનવા બદલ ટીકા કરી. સન્ડે ટાઇમ્સ સાથેની એક મુલાકાતમાં, કેટે કહ્યું, જો કોઈ વ્યક્તિનો આત્મવિશ્વાસ ફક્ત તેમના દેખાવ પર આધારિત હોય, તો તે ડરામણી છે. અને વિચિત્ર છે.” ક્યારેક મને લાગે છે કે જ્યારે હું અભિનેત્રીઓને તેમની ઇચ્છા મુજબ કપડાં પહેરતી અને તેમના શરીરને અપનાવતી જોઉં છું ત્યારે વસ્તુઓ સારી થઈ રહી છે. પરંતુ બીજી બાજુ, ઘણા લોકો વજન ઘટાડવાની દવાઓ લઈ રહ્યા છે. આ બધું ખૂબ જ જટિલ છે.
અભિનેત્રીએ એમ પણ કહ્યું કે તેણીને નથી લાગતું કે લોકો તેમના શરીરમાં શું મૂકી રહ્યા છે તેની કાળજી રાખે છે. તેઓ ફક્ત સારા દેખાવા માટે કંઈ પણ કરવા તૈયાર હોય છે. કેટે કહ્યું, કેટલાક લોકો પોતાને સ્વીકારવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે, જ્યારે અન્ય લોકો દરેક રીતે પોતાને બદલવા માટે તૈયાર છે. અને શું તેઓ જાણે છે કે તેઓ તેમના શરીરમાં શું મૂકી રહ્યા છે? વ્યક્તિના સ્વાસ્થ્યની આ અવગણના ડરામણી છે. તે મને પહેલા કરતાં વધુ ચિંતા કરે છે. બહારની પરિસ્થિતિ ખરેખર ગંદી થઈ ગઈ છે.”
હોલીવુડનું ડરામણું સત્ય
કેટ એ પણ ખુલાસો કર્યો કે પ્લાસ્ટિક સર્જરીનો ક્રેઝ ફક્ત કલાકારો સુધી મર્યાદિત નથી. ઘણી સ્ત્રીઓ યુવાન દેખાવા માટે બોટોક્સ અને લિપ ફિલર પર પૈસા ખર્ચે છે. તેણીએ કહ્યું, “તે તમારું જીવન છે, તમારા હાથમાં.” હું જાણું છું તે સૌથી સુંદર સ્ત્રીઓ 70 થી વધુ ઉંમરની છે. અને દુઃખની વાત એ છે કે આજની યુવાન સ્ત્રીઓ સાચી સુંદરતાને સમજી શકતી નથી.
આ પહેલીવાર નથી જ્યારે કેટ સુંદરતાના ધોરણો વિશે ખુલ્લેઆમ બોલ્યો હોય. ટાઇટેનિકની રજૂઆત સમયે, એવોર્ડ સીઝન દરમિયાન તેણીના કપડાં અને વજન માટે તેણીની ટીકા થઈ હતી. 60 મિનિટ્સ સાથેની એક મુલાકાતમાં, તેણીએ કહ્યું, “તે એકદમ ભયાનક હતું. જે લોકો એક યુવાન અભિનેત્રી સાથે આ પ્રકારનો વ્યવહાર કરે છે, જે ફક્ત શીખવા અને સમજવાનો પ્રયાસ કરી રહી હતી, તેમના વિશે કેવા લોકો વિચારશે?”