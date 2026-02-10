રોહિત શેટ્ટી ગોળીબાર કેસમાં ખુલાસો, આરોપીનું બિશ્નોઈ ગેંગ સાથે કનેક્શન

રોહિત શેટ્ટીના ઘરે ગોળીબારની ઘટનામાં મુંબઈ ક્રાઈમ બ્રાન્ચે હવે એક મહત્વપૂર્ણ ખુલાસો કર્યો છે. આરોપી અને હથિયાર સપ્લાયર બિશ્નોઈ ગેંગ સાથે જોડાયેલો હોવાની માહિતી આપી છે.
મુંબઈ ક્રાઈમ બ્રાન્ચે હવે પ્રખ્યાત બોલિવૂડ નિર્માતા-દિગ્દર્શક રોહિત શેટ્ટીના ઘરે ગોળીબારની ઘટના અંગે મહત્વપૂર્ણ ખુલાસાઓ કર્યા છે. ક્રાઈમ બ્રાન્ચે સ્પષ્ટતા કરી છે કે શૂટર્સનો હેતુ રોહિત શેટ્ટી પર જ હુમલો કરવાનો હતો. વધુમાં, ક્રાઈમ બ્રાન્ચે આરોપી હથિયાર સપ્લાયર અને બિશ્નોઈ ગેંગ વચ્ચેના જોડાણ અંગે સ્પષ્ટતા કરી છે. રોહિત શેટ્ટીના ઘરે ગોળીબારમાં વપરાયેલા હથિયારો સપ્લાયરે કેવી રીતે પહોંચાડ્યા તે પણ ખુલાસો થયો છે.
તપાસમાં આ વાત બહાર આવી
આ કેસની તપાસ કરતા મુંબઈ ક્રાઈમ બ્રાન્ચે ખુલાસો કર્યો કે રોહિત શેટ્ટીના ઘરે ગોળીબારની ઘટનામાં આરોપી આસારામ ફાસલે છેલ્લા ચાર વર્ષથી બિશ્નોઈ ગેંગ માટે ગેરેજ મિકેનિક તરીકે કામ કરતો હતો. તે બાબા સિદ્દીકી હત્યા કેસ અને રોહિત શેટ્ટી ગોળીબારના કથિત માસ્ટરમાઇન્ડ શુભમ લોંકરના પ્રભાવ હેઠળ ગેંગમાં જોડાયો હતો. ક્રાઈમ બ્રાન્ચનો દાવો છે કે શુભમ લોંકરના નિર્દેશ પર આસારામ ફાસલેએ સ્વપ્નિલ સકટને હથિયારો પૂરા પાડ્યા હતા, જેનો ઉપયોગ પાછળથી રોહિત શેટ્ટીના ઘરે ગોળીબારમાં અજાણ્યા શૂટર દ્વારા કરવામાં આવ્યો હતો.
પોલીસ તપાસ કરી રહી છે કે હથિયારો ક્યાંથી મેળવવામાં આવ્યા હતા
5 ફેબ્રુઆરીના રોજ પોલીસે આ કેસના આરોપી આસારામ ફસાલેની ધરપકડ કરી હતી. અગાઉ ધરપકડ કરાયેલા ચાર આરોપીઓમાંથી આસારામ ફસાલે સ્વપ્નિલ સકટ સાથે સીધા જોડાયેલા હતા, જે શુભમ લોંકર દ્વારા ગોઠવવામાં આવ્યા હતા. ક્રાઈમ બ્રાન્ચને એ પણ જાણવા મળ્યું છે કે આસારામના કેટલાક નજીકના સાથીઓ ગેંગ સાથે તેની સંડોવણીથી વાકેફ હતા. જોકે, પોલીસ હવે તપાસ કરી રહી છે કે આ વ્યક્તિઓ કોણ છે અને શું તેમનો લોરેન્સ ગેંગ સાથે કોઈ સીધો સંબંધ છે. પોલીસ એ પણ તપાસ કરી રહી છે કે આસારામે આ ગુના માટે હથિયારો ક્યાંથી મેળવ્યા હતા અને તેના બદલામાં તેમને કેટલા પૈસા મળ્યા હતા.
31 જાન્યુઆરીની રાત્રે મુંબઈના જુહુ વિસ્તારમાં સ્થિત ફિલ્મ નિર્દેશક રોહિત શેટ્ટીના ઘરની બહાર ગોળીબારની ઘટના બની હતી.