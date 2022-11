નિવૃત્ત IAS અરુણ ગોયલ નવા ચૂંટણી કમિશનર બન્યા

નિવૃત્ત IAS અધિકારી અરુણ ગોયલને શનિવારે (19 નવેમ્બર) ચૂંટણી પંચમાં ચૂંટણી કમિશનર તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા. ગોયલ 1985 બેચના પંજાબ કેડરના અધિકારી રહી ચૂક્યા છે. તેઓ મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર રાજીવ કુમાર અને ચૂંટણી કમિશનર અનૂપ ચંદ્ર પાંડેની સાથે ચૂંટણી પંચનો ભાગ હશે. કેન્દ્રીય કાયદા અને ન્યાય મંત્રાલયે ગોયલની નિમણૂક અંગે માહિતી આપી હતી. સુશીલ ચંદ્રા મે મહિનામાં મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનરના પદ પરથી નિવૃત્ત થયા હતા. તેમની જગ્યાએ રાજીવ કુમાર મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર બન્યા છે.

IAS Arun Goel (Retd.) appointed as the Election Commissioner in the Election Commission: Ministry of Law and Justice

