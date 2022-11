PM મોદી ગુજરાતમાં, વલસાડમાં જનસભા સંબોધી વિપક્ષ પર કર્યા આકરા પ્રહાર

વડાપ્રધાન મોદી આજથી ત્રણ દિવસીય ગુજરાત પ્રવાસે છે. પીએમ મોદી 19 નવેમ્બરથી 21 નવેમ્બર સુધી ત્રણ દિવસીય ગુજરાત પ્રવાસે છે. આ ત્રણ દિવસમાં 8 રેલીઓ સંબોધવાની યોજના છે. PM મોદી શનિવારે સાંજે ગુજરાતના વલસાડ પહોંચ્યા હતા. અહીં તેણે કહ્યું કે, હું દમણમાં ઉતર્યો અને વલસાડ પહોંચ્યો. વલસાડમાં આયોજિત આ વિશાળ જાહેર સભામાં જે રીતે લોકો રસ્તાઓ પર બેસીને આશીર્વાદ આપી રહ્યા હતા તે ખરેખર આનંદદાયક હતું. પીએમએ કહ્યું કે જે આ જનસભાને જોશે તેને ખબર પડશે કે તેનું પરિણામ શું આવશે.

પીએમ મોદીએ એમ પણ કહ્યું કે આટલી મોટી સંખ્યામાં માતાઓ અને બહેનો અહીં આવી છે. તે અમારો આનંદ છે! ભાજપની જંગી જીતનો ઘોંઘાટ ચારેબાજુ ગુંજી રહ્યો છે. મોદીએ એમ પણ કહ્યું કે ગુજરાતની જનતાએ નરેન્દ્રનો રેકોર્ડ તોડીને ભૂપેન્દ્ર માટે નવો રેકોર્ડ બનાવવાનો નિર્ણય કર્યો છે. આ ચૂંટણી ભાજપ કે તેના ઉમેદવારો કે ભૂપેન્દ્ર પટેલ કે નરેન્દ્ર મોદી લડી રહ્યા નથી… ગુજરાતની જનતા આ ચૂંટણી લડી રહી છે.

સવારે અરુણાચલમાં અને સાંજે ગુજરાતમાં..

જણાવી દઈએ કે પીએમ મોદી અનેક જગ્યાએ કાર્યક્રમોમાં હાજરી આપ્યા બાદ આજે ગુજરાત ગયા છે. પોતાના દિવસના શેડ્યૂલનું વર્ણન કરતાં પીએમ મોદીએ કહ્યું કે મેં આજના દિવસની શરૂઆત અરુણાચલ પ્રદેશમાં કરી, જ્યાં સૂર્ય ઉગે છે. તેથી ત્યાં હું દિવસના અંત સુધી દમણમાં હતો. જ્યાં સૂર્યાસ્ત થાય છે. વચ્ચે હું કાશીમાં હતો અને હવે વલસાડમાં તમારી સાથે છું. લોકો મને પૂછે છે કે તમે આટલી મહેનત કેમ કરો છો? મને કહેવામાં આવ્યું છે કે સર્વેક્ષણો, રાજકીય વિવેચકો અને લોકો પણ કહી રહ્યા છે કે ભાજપ જોરદાર જીત નોંધાવશે. તો પછી આટલી મહેનત શા માટે? હું કહું છું કે તમે સાચા છો… ગુજરાતના લોકોએ ભાજપને ફરી સત્તામાં લાવવાનું મન બનાવી લીધું છે. પરંતુ લોકશાહીમાં મારી પણ ફરજ છે કે લોકો પાસે જઈને તેમને કરેલા કામનો હિસાબ આપું અને તેમના આશીર્વાદ વોટ સ્વરૂપે માંગું. હું તમારો સેવક છું. 22 વર્ષ થઈ ગયા અને મેં આરામ કર્યો નથી, હું શક્ય હોય ત્યાં સુધી તમારી સેવા કરીશ.

‘યુવાનોના નિર્ણયથી સરકાર બનશે’

પીએમ મોદીએ પહેલીવાર મતદારોનું પણ ધ્યાન ખેંચ્યું. તેમણે કહ્યું કે હું એવા મતદારો સાથે વાત કરવા માંગુ છું જેમણે પહેલીવાર મતદાન કર્યું છે. ગુજરાત અને ભારતના 25 વર્ષ હવે તમારો નિર્ણય હશે અને તે બધું તમારા વોટ પર નિર્ભર છે.

The mood in Valsad is clear…it’s BJP all the way! pic.twitter.com/jtDNV3Fjqd

— Narendra Modi (@narendramodi) November 19, 2022