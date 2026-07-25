ITRની મુદતમાં ગુજરાત માટે વધારો કરવાની CBDTને વિનંતી

અમદાવાદઃ હાલ ગુજરાત રાજ્ય છેલ્લાં અનેક વર્ષોમાં ન જોવા મળેલા અતિ ભારે વરસાદ અને પૂર જેવી વિકટ પરિસ્થિતિમાંથી પસાર થઈ રહ્યું છે. સતત અને વિક્રમજનક વરસાદને કારણે રાજ્યના અનેક વિસ્તારોમાં પાણી ભરાવા, પૂર, વીજ પુરવઠામાં ખલેલ અને સામાન્ય જનજીવન સંપૂર્ણપણે પ્રભાવિત થયું છે.
ભારતીય હવામાન વિભાગે આગામી દિવસોમાં પણ ભારે વરસાદ ચાલુ રહેવાની આગાહી કરી છે. આવી અસાધારણ પરિસ્થિતિમાં કરદાતાઓ અને કરવ્યવસાયિકો માટે નિયત સમયમર્યાદામાં આવકવેરા રિટર્ન ભરવું અત્યંત મુશ્કેલ બન્યું છે.
મુખ્ય મુશ્કેલીઓ
- ગુજરાતમાં અભૂતપૂર્વ વરસાદ અને પૂર.
- 24 જુલાઈ, 2026એ અમદાવાદમાં માત્ર 24 કલાકમાં 294.6 મિમી વરસાદ નોંધાયો.
- અનેક તાલુકાઓમાં જનજીવન ઠપ, બચાવ કામગીરી માટે NDRF, SDRF, સેના અને કોસ્ટ ગાર્ડની મદદ લેવાઈ રહી છે.
- CA, ટેક્સ કન્સલ્ટન્ટ અને તેમના ગ્રાહકોની ઓફિસો સામાન્ય રીતે કાર્ય કરી શકતી નથી.
- IMD દ્વારા 29 જુલાઈ, 2026 સુધી ભારે વરસાદની આગાહી તથા નવસારી અને વલસાડ માટે રેડ એલર્ટ જાહેર.
- વીજળી અને ઇન્ટરનેટ સેવાઓમાં વ્યાપક વિક્ષેપ.
- આવકવેરા ઈ-ફાઇલિંગ પોર્ટલ પર ટેક્નિકલ સમસ્યાઓ:
- ધીમો પ્રતિસાદ
- ટાઈમ-આઉટ
- પ્રી-ફિલ્ડ માહિતીમાં ક્ષતિઓ
- Form 26AS, AIS અને TIS મેળવવામાં મુશ્કેલીઓ
- સમયસર મુદતવધારાની જાહેરાત કરવાથી કરદાતાઓ અને ટેક્સ પ્રોફેશનલ્સ પરનો તણાવ ઘટશે.
રજૂ કરાયેલી વિનંતી
ઉપરોક્ત પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને ગુજરાત રાજ્ય માટે આકારણી વર્ષ 2026–27 ના નોન-ઓડિટ આવકવેરા રિટર્ન ભરવાની નિયત તારીખમાં ઓછામાં ઓછા 15 દિવસનો વધારો કરવાની વિનંતી ચેમ્બર દ્વારા કરવામાં આવી છે, એમ ડાયરેક્ટ ટેક્સ કમિટીના ચેરમેન CA (ડો.) જૈનિક વકીલે જણાવ્યું હતું.
|વિગત
|હાલની નિયત તારીખ
|સૂચિત નવી તારીખ
|નોન-ઓડિટ ITR-1 અને ITR-2
|31 જુલાઈ, 2026
|15 ઓગસ્ટ, 2026
|નોન-ઓડિટ ITR-3 અને ITR-4
|31 ઓગસ્ટ, 2026
|15 સપ્ટેમ્બર, 2026