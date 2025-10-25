ફિલ્મ અને ટેલિવિઝનના જાણીતા અભિનેતા સતીશ શાહનું નિધન

ભારતીય ફિલ્મ અને ટેલિવિઝનના જાણીતા અભિનેતા સતીશ શાહનું 25 ઓક્ટોબરના રોજ નિધન થયું. તેમનું 74 વર્ષની વયે અવસાન થયું. તેમનું મૃત્યુ કિડની ફેલ્યોરને કારણે થયું.
આજે બોલિવૂડ અને ટેલિવિઝન જગતમાંથી દુ:ખદ સમાચાર આવ્યા છે. પ્રખ્યાત કોમેડી અભિનેતા સતીશ શાહનું શનિવારે 74 વર્ષની વયે મુંબઈમાં નિધન થયું. અહેવાલો અનુસાર તેઓ લાંબા સમયથી કિડનીની ગંભીર બીમારીથી પીડાતા હતા અને કિડની ફેલ્યોરને કારણે તેમનું અવસાન થયું. પ્રખ્યાત નિર્માતા અને IFTDA પ્રમુખ અશોક પંડિતે આ સમાચારની પુષ્ટિ કરી.
ભારતીય ફિલ્મ અને ટેલિવિઝનના જાણીતા અભિનેતા સતીશ શાહનું 25 ઓક્ટોબરના રોજ અવસાન થયું. અશોક પંડિતે કહ્યું, “હા, સતીશ શાહ હવે રહ્યા નથી. તેઓ મારા સારા મિત્ર હતા. કિડની ફેલ્યોરને કારણે તેમનું અવસાન થયું. તેમને અચાનક દુખાવો થયો અને તેમની તબિયત બગડી. તેમને દાદર શિવાજી પાર્ક સ્થિત હિન્દુજા હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યા, જ્યાં તેમનું અવસાન થયું.”
સતીશ શાહનું અવસાન એ ઉદ્યોગ માટે એક મોટું નુકસાન છે. તેમના પાર્થિવ શરીરને બાંદ્રા સ્થિત તેમના નિવાસસ્થાને લાવવામાં આવશે અને આવતીકાલે 26 ઓક્ટોબરના રોજ અંતિમ સંસ્કાર કરવામાં આવશે. સતીશ શાહ ભારતીય ફિલ્મ અને ટેલિવિઝનના એક પ્રખ્યાત અભિનેતા છે, જેમણે તેમના શાનદાર અભિનય અને ઉત્તમ કોમિક ટાઇમિંગથી દર્શકોના હૃદયમાં એક ખાસ સ્થાન બનાવ્યું છે. તેમણે ફિલ્મો અને ટેલિવિઝનમાં પણ પોતાના અભિનયથી દિલ જીતી લીધા હતા.
સતીશ શાહનો જન્મ 25 જૂન, 1951 ના રોજ મુંબઈમાં થયો હતો. તેમણે મુંબઈની સેન્ટ ઝેવિયર્સ કોલેજમાંથી પોતાનો અભ્યાસ પૂર્ણ કર્યો અને પછી FTII (ફિલ્મ અને ટેલિવિઝન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ઇન્ડિયા)માંથી અભિનયની તાલીમ લીધી. તેમણે 1970 ના દાયકામાં ફિલ્મોમાં પોતાની કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી, પરંતુ તેમની ખરી ઓળખ ટીવી શો “યે જો હૈ ઝિંદગી” થી મળી, જેમાં તેમણે દરેક એપિસોડમાં અલગ અલગ પાત્રો ભજવ્યા હતા. બોલિવૂડમાં તેમણે “મૈંને પ્યાર કિયા,” “હમ આપકે હૈ કૌન,” “કલ હો ના હો,” “ઓમ શાંતિ ઓમ,” અને “સત્યમેવ જયતે” સહિત અનેક હિટ ફિલ્મોમાં યાદગાર ભૂમિકાઓ ભજવી છે.