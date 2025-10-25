અશાંતિના યુગમાં શાંતિની શોધ

લોકોના મહાન કાર્યોને ઇતિહાસ સુવર્ણ અક્ષરોમાં લખે છે, પરંતુ શું આપણા મનને ઇતિહાસ જેટલી અક્કલ નથી? રોજિંદા જીવનમાં બનેલ અપ્રિય ઘટનાઓને વાગોળીએ છીએ, અને તેના પ્રભાવ હેઠળ વર્તમાન કર્મોને વિકર્મ બનાવી દઈએ છીએ. હે મન! હવે તો માન, સમયને ઓળખ — ઘેર જવાનું છે. ક્ષમાનું દે દાન, આજ છે સાચું જ્ઞાન, જેનાથી થશે કલ્યાણ.
છેલ્લા છ દશકોના સમયગાળામાં, જ્યાં એક દેશનો બીજા દેશ પર અવિશ્વાસ વધ્યો છે, ત્યાં યુદ્ધ તથા ગૃહયુદ્ધની આગ ઝડપથી ફેલાઈ છે. વિશાળ સ્તરે સહજ મૃત્યુના નવા નવા ઉપાયો શોધાયા છે. હથિયારોના ઢગલા ઊંચા જઈ રહ્યા છે. બોમ્બ વર્ષા કરનાર વિમાનો બનાવવાનું કામ તથા તેની ખરીદ-વેચાણની સોદાબાજી બધા દેશોની દિનચર્યાનો ભાગ બની ગઈ છે.
ક્રોધે નવા નવા અપરાધોને જન્મ આપ્યો છે. આંતરરાષ્ટ્રીય ગુનેગાર ટોળકીઓ પ્રખ્યાત વ્યક્તિઓનું અપહરણ કરીને સરકારને ઘૂંટણિયે પાડી દે છે તથા સજાથી પણ બચી જાય છે. તેઓ પોતાની અનુચિત માંગણીઓ મનાવી લે છે અને અન્ય ભયંકર અપરાધીઓને મુક્ત કરાવે છે.
ખૂન, આગ લગાડવી, લૂંટ, જાહેરમાં તોફાન — આ બધું રોજની વાત બની ગયું છે. અપરાધીઓના હાથે નિર્દોષ લોકોની હત્યા થતી રહે છે. બદલો લેવાની ખરાબ ભાવના બસ, ટ્રેન, પોસ્ટ ઓફિસ, શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ, ઓફિસો વગેરેને નષ્ટ કરવાની રૂપે કરોડો રૂપિયાનું નુકસાન કરતી રહે છે.
ગેરકાયદેસર રીતે શરાબ બનાવવી અને વેચવી સામાન્ય બની ગઈ છે. ભેળસેળ તથા કાળાબજારી હવે કોઈ શરમની બાબત નથી રહી. જેઓ સન્યાસી બની ભગવા વસ્ત્ર ધારણ કરે છે, તેઓ પણ રૂપિયાના સંગ્રહમાં લાગેલા છે. કામવાસનાની અતિ થઈ ગઈ છે, નાની ઉંમરના લોકો જાતીય રોગોના ભોગ બની રહ્યા છે. માનવમાસ ખાવાના કિસ્સા હવે આશ્ચર્યજનક રહ્યા નથી.
ઘોર અત્યાચાર તથા નૈતિક પતનની લાકડીઓથી મનુષ્ય જાતિએ પોતાની ચિતા સ્વયં બનાવી લીધી છે. 11 સપ્ટેમ્બરના રોજ અમેરિકામાં થયેલ આતંકવાદી હુમલાએ આ ચિતાને ભડકાવવાની આગ અને ઘી બંનેનું કામ કર્યું છે.
ચિંતકો તથા બુદ્ધિજીવીઓમાં ત્રીજા વિશ્વયુદ્ધના આસાર જોઈને ચિંતા વ્યાપેલી છે. 12 સપ્ટેમ્બર, 2001ના રોજ પ્રકાશિત નવજ્યોતિ અંકમાં લખાયેલું હતું કે – “ભવિષ્યવક્તા માઈકલ ડી નાસ્ત્રેડમસે અમેરિકામાં થનાર આતંકવાદી હુમલાની ભવિષ્યવાણી સો વર્ષ પહેલા કરી હતી. તેમણે કહ્યું હતું કે 45° અક્ષાંશ ઉપર આવેલા અમેરિકાના એક મહાન શહેરને ત્રીજા વિશ્વયુદ્ધમાં નિશાન બનાવવામાં આવશે. નિષ્ણાતોના મત મુજબ આ શહેર ન્યૂયોર્ક હોઈ શકે છે.”
વિશ્વમાં આતંકવાદના કીડા ઉત્પન્ન થઈ રહ્યા છે. ત્રીજા વિશ્વયુદ્ધ માટે ઉગ્રવાદ અને આતંકવાદ નિમિત્ત બનશે — એવું કહેવું અતિશયોક્તિ નથી. પરમપિતા પરમાત્મા આજે જે સત્ય પ્રત્યક્ષ થઈ રહ્યું છે તે 1936–37થી પ્રજાપિતા બ્રહ્માના માધ્યમ દ્વારા કહેતા આવ્યા છે. તેઓએ જણાવ્યું છે કે મનુષ્ય સૃષ્ટિની 5000 વર્ષ જૂની કહાની અત્યારે અંતિમ તબક્કા પર પહોંચી ગઈ છે.