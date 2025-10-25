નિર્દેશકે ફિલ્મ માટે સચિન તેંડુલકરની જ ફેરારી કાર મેળવી!              

શરમન જોશી સાથેની ફિલ્મ ‘ફેરારી કી સવારી’ (2012) માટે નિર્દેશક અસલ અને તે પણ સચિન તેંડુલકરની જ ફેરારી કાર મેળવવા માંગતા હતા. સચિને એ કાર વેચી દીધા પછી પણ એને કેવી રીતે મેળવી એની રસપ્રદ વાતો નિર્દેશક રાજેશ માપુસકરે એક મુલાકાતમાં યાદ કરી છે.
ફિલ્મમાં સૌથી ખર્ચાળ જો કોઈ વસ્તુ હતી તો એ ફેરારી કાર જ હતી. રૂ.૨.૫ કરોડની કારનો ઉપયોગ કરવાનો હતો. એ માટે એવું નક્કી થયું કે ફેરારી કંપનીનો સંપર્ક કરવાનો અને જો તેમની પાસેથી કાર મળે તો લઈ લેવાની. તેમનો સંપર્ક કરવામાં આવ્યો અને તેઓ કાર આપવા સંમત થઈ ગયા પણ પછી રાજેશ અટકી ગયા. એમને થયું કે સચિનની જ ફેરારી હોવી જોઈએ. તે સમય પર ભારતમાં બે વ્યક્તિ સચિન અને ભૂષણકુમાર પાસે ફેરારી કાર હતી.
વિનોદ ચોપડાએ નવી કાર લેવાનો આગ્રહ કર્યો ત્યારે રાજેશે કારણ આપતા કહ્યું કે વાત એ છે કે સચિનની કારમાં એક નોબ છે. એ નોબની બાજુમાં ગણપતિ કોતરેલા છે તે જોઈએ છે. નવી કારમાં એ મળશે નહીં. દરમ્યાનમાં સંજય દત્ત પાસે પણ ફેરારી કાર આવી ગઈ હતી. તેણે પોતાની કાર આપવા કહ્યું. એક વખત બધા ટ્રાયલ માટે ગયા. સંજયે શરમન અને બોમનને કારનો ઉપયોગ સમજાવ્યો અને તાલીમ આપવાનું શરૂ કર્યું. રાજેશનું મન સચિનની કારમાં હતું. વિનોદ ચોપડાએ કહ્યું કે તું ગાંડો થઈ ગયો છે. રાજેશ માન્યા નહીં એટલે સચિન તેંડુલકર સાથે મુલાકાત કરી અને ફિલ્મની વાર્તા સંભળાવી.
સચિને પોતાની ફેરારી કાર આપવાની સંમતિ આપી દીધી. ‘ફેરારી કી સવારી’ ના નિર્માણ માટે તૈયારી શરૂ કરી દેવામાં આવી. એમાં થોડો સમય નીકળી ગયો. જ્યારે ફિલ્મનું શુટિંગ શરૂ થવાનું હતું ત્યારે ખબર પડી કે સચિને ફેરારી કાર વેચી દીધી છે! રાજેશે માહિતી મેળવી ત્યારે ખબર પડી કે સુરતમાં કોઈને આ કાર વેચવામાં આવી છે. રાજેશે પોતાના મિત્ર વિમલની મદદથી એમનો સંપર્ક કર્યો. એમણે એમ કહીને અસમર્થતા બતાવી કે આ કાર સચિનની છે. એની સાથે બીજી મહત્વની વાત એ હતી કે એમની પુત્રીને રોજ રાત્રે ફેરારી કારમાં આઇસ્ક્રીમ ખાવાની આદત હતી.
રાજેશે એ વાતનો તોડ એવો કાઢ્યો કે ફેરારીએ જે કાર એમને આપવાનું કહ્યું હતું એ તેમને આપી દેશે. એમાં પુત્રીને આઇસ્ક્રીમ ખાવા લઈ જવાની. પણ એમની પુત્રી જિદ્દી હતી. એણે બીજી ફેરારી કાર માટે ના પાડી. થોડા દિવસની સમજાવટ પછી એ માની ગઈ અને રાજેશને સચિનની મૂળ ફેરારી કાર શુટિંગ માટે મળી ગઈ.
કાર માટે એક અલગ અને તે પણ F1 નો ડ્રાઈવર રાખવામાં આવ્યો. જેનો પગાર ઘણો વધારે હતો. એટલું જ નહીં એ કાર માટે બોડીગાર્ડ રાખવામાં આવ્યા હતા. મૂળ સચિનની કાર હતી અને રોડ પર રહેતી હતી એટલે કોઈ એને અડકે નહીં એ માટે એની ચારે તરફ બોડીગાર્ડ રક્ષા કરતાં હતા.
કાર ભરોસા પર આપી હતી અને જેવી હતી એવી જ પરત કરવાની હતી. આ કારણે રાજેશ માપુસકરે પોતે એમાં બેસવાનું ટાળ્યું હતું. જેથી ફિલ્મ સાથે સંકળાયેલ અન્ય કોઈ પણ એમાં બેસવાનું કહે નહીં. માત્ર કલાકારો શરમન, બોમન, ઋત્વિક વગેરે જ એમાં શુટિંગ માટે બેસી શકતા હતા. રાજેશે ફિલ્મના અંતમાં ફેરારી કાર આપવા માટે જયેશ દેસાઈનો ખાસ આભાર વ્યક્ત કર્યો હતો.