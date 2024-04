RCB vs SRH: હૈદરાબાદે ઐતિહાસિક સ્કોર બનાવીને જીત મેળવી

સોમવારના રોજ રમાયેલી મેચમાં સનરાઇઝર્સે રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર (RCB) ને તેમના ઘરના એમ ચિન્નાસ્વામી સ્ટેડિયમમાં 25 રનથી હરાવ્યું હતું. આ મેચમાં ફાફ ડુ પ્લેસિસની કપ્તાનીમાં આરસીબીને 287 રનનો ઐતિહાસિક ટાર્ગેટ મળ્યો હતો. જવાબમાં વિરાટ કોહલીની RCB ટીમ 7 વિકેટ ગુમાવીને માત્ર 262 રન જ બનાવી શકી અને મેચ હારી ગઈ. ટીમ માટે દિનેશ કાર્તિકે 35 બોલમાં 83 રનની ઇનિંગ રમી હતી. જ્યારે કેપ્ટન ડુ પ્લેસિસે 28 બોલમાં 62 રન અને વિરાટ કોહલીએ 20 બોલમાં 42 રન બનાવ્યા હતા. પરંતુ કોઈ પણ ટીમને જીત અપાવી શક્યું ન હતું. હૈદરાબાદ તરફથી પેટ કમિન્સે 3 વિકેટ ઝડપી હતી. જ્યારે મયંક માર્કંડેએ 2 અને ટી નટરાજને 1 વિકેટ ઝડપી હતી.

🚨 𝗧𝗵𝗲 𝗥𝗲𝗰𝗼𝗿𝗱 𝗶𝘀 𝗯𝗿𝗼𝗸𝗲𝗻 𝗮𝗴𝗮𝗶𝗻 🚨@SunRisers continue to hold the record for the highest total in IPL history 🧡🔥 2⃣8⃣7⃣/3⃣#TATAIPL | #RCBvSRH pic.twitter.com/5VOG8PGB6X — IndianPremierLeague (@IPL) April 15, 2024

સનરાઇઝર્સે તોડ્યો તેમનો રેકોર્ડ, બનાવ્યો આ ઐતિહાસિક સ્કોર

મેચમાં ટોસ હારીને પ્રથમ બેટિંગ કરવા ઉતરેલી સનરાઇઝર્સે સારી શરૂઆત કરી હતી અને 3 વિકેટ ગુમાવીને 287 રનનો મોટો સ્કોર બનાવ્યો હતો. આ IPL ઈતિહાસનો સૌથી મોટો સ્કોર બની ગયો છે. અગાઉ આ જ સિઝનમાં હૈદરાબાદની ટીમે મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ સામે 277 રનનો ઐતિહાસિક સ્કોર બનાવ્યો હતો. હવે તેણે પોતાનો જ રેકોર્ડ તોડી નાખ્યો છે. મેચમાં ઓપનર ટ્રેવિસ હેડે 39 બોલમાં સદી ફટકારી હતી. આ રીતે IPLના ઈતિહાસમાં સૌથી ઝડપી સદીનો રેકોર્ડ તૂટતો બચ્યો. IPLમાં આ રેકોર્ડ વેસ્ટ ઈન્ડિઝના સ્ટાર ક્રિકેટર ક્રિસ ગેલ (30 બોલ)ના નામે છે. હેડે 39 બોલમાં સદી ફટકારતા 8 છગ્ગા અને 9 ચોગ્ગા ફટકાર્યા હતા. તેનો સ્ટ્રાઈક રેટ 255 હતો. ટ્રેવિસ હેડે મેચમાં 41 બોલમાં કુલ 102 રનની ઇનિંગ રમી હતી. તેના સિવાય હેનરિક ક્લાસને 31 બોલમાં 67 રન બનાવ્યા હતા. આરસીબી તરફથી લોકી ફર્ગ્યુસને 2 અને રીસ ટોપલેએ 1 વિકેટ લીધી હતી.

First time was so nice, we had to do it twice 😁#PlayWithFire #RCBvSRH pic.twitter.com/bHlxml4ZxR — SunRisers Hyderabad (@SunRisers) April 15, 2024

હેડ IPLમાં સૌથી ઝડપી સદી ફટકારનાર ચોથો ખેલાડી બન્યો

30 બોલ – ક્રિસ ગેલ વિ પુણે વોરિયર્સ, બેંગલુરુ 2013

37 બોલ – યુસુફ પઠાણ વિ મુંબઈ, બ્રેબોર્ન 2010

38 બોલ – ડેવિડ મિલર વિ આરસીબી, મોહાલી 2013

39 બોલ – ટ્રેવિસ હેડ વિ આરસીબી, બેંગલુરુ 2024

42 બોલ – એડમ ગિલક્રિસ્ટ વિરુદ્ધ મુંબઈ, ડીવાય પાટીલ 2008

Abdul Samad in the house now 😎 Flurry of sixes at the Chinnaswamy 💥 Watch the match LIVE on @JioCinema and @StarSportsIndia 💻📱#TATAIPL | #RCBvSRH pic.twitter.com/eWFCtZ5Usq — IndianPremierLeague (@IPL) April 15, 2024

RCBની 5મી હાર, હૈદરાબાદે જીતની હેટ્રિક લગાવી

ફાફ ડુ પ્લેસિસની કપ્તાનીવાળી આરસીબીએ આ સિઝનમાં અત્યાર સુધી 7 મેચ રમી છે જેમાંથી તે માત્ર 1માં જ જીતી શકી છે. આરસીબીની આ સતત 5મી હાર છે. આ મેચ માટે ડુ પ્લેસિસે પોતાના પ્લેઈંગ-11માં 2 ફેરફાર કર્યા હતા. ગ્લેન મેક્સવેલ અને મોહમ્મદ સિરાજને બાકાત રાખવામાં આવ્યા હતા. જ્યારે લોકી ફર્ગ્યુસનને તક આપવામાં આવી હતી. બીજી તરફ હૈદરાબાદની ટીમે 6માંથી 4 મેચ જીતી છે અને 2માં હારનો સામનો કરવો પડ્યો છે. આ ટીમનો આ સતત ત્રીજો વિજય છે.

બેંગલુરુ અને હૈદરાબાદ વચ્ચેની લડાઈ રોમાંચક

જ્યારે પણ રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર અને સનરાઈઝર્સ હૈદરાબાદ આમને-સામને આવી છે ત્યારે ખૂબ જ રોમાંચક મેચ જોવા મળી છે. બંને વચ્ચે અત્યાર સુધીમાં કુલ 24 મેચ રમાઈ છે, જેમાં હૈદરાબાદે 13 મેચ જીતી છે. જ્યારે બેંગલુરુ 10માં જીત્યું હતું. એક મેચ અનિર્ણિત રહી હતી. જો આપણે છેલ્લી 5 મેચોની વાત કરીએ (વર્તમાન મેચ સિવાય), તો વિરાટ કોહલીની ટીમ આરસીબીનો હાથ ઉપર રહ્યો છે. આ 5માંથી 3 મેચમાં માત્ર બેંગલુરુએ જ જીત મેળવી છે. જ્યારે હૈદરાબાદને 2માં સફળતા મળી છે. છેલ્લી 2023 સિઝનમાં બંને ટીમો વચ્ચે માત્ર એક જ મેચ રમાઈ હતી, જેમાં RCB સફળ રહી હતી.