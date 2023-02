રવિન્દ્ર જાડેજાને ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની પ્રથમ ટેસ્ટ મેચમાં લીલી ઝંડી

ભારતીય ટીમનો સ્ટાર ઓલરાઉન્ડર રવિન્દ્ર જાડેજા ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની ટેસ્ટ શ્રેણીની પ્રથમ મેચ માટે તૈયાર છે. લાંબા સમયથી પોતાની ઈજા સામે ઝઝૂમી રહેલા જાડેજા ફરી એકવાર ભારતીય ટીમનો ભાગ બનશે. ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચે 9 ફેબ્રુઆરીથી નાગપુરમાં પ્રથમ ટેસ્ટ મેચ રમાશે. જાડેજાએ આ મેચ માટે ફિટનેસ ટેસ્ટ પાસ કરી લીધો છે. ક્રિકબઝના અહેવાલ મુજબ, નેશનલ ક્રિકેટ એકેડમીએ બુધવારે નાગપુરમાં જ્યાં ટીમ ટેસ્ટ ચાલી રહી છે, તેની બાકીની ટીમમાં જોડાવાનો માર્ગ મોકળો કરીને ભાગ લેવાની તેની તૈયારી અંગેનો ફિટનેસ રિપોર્ટ જાહેર કર્યો. .અને શ્રેણીની તૈયારીમાં એક નાનો કેમ્પ લગાવશે.

