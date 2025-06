રાહુલ ગાંધીએ PM મોદી પર નિશાન સાધ્યું

કોંગ્રેસ નેતા રાહુલ ગાંધીએ શનિવારે વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી પર નિશાન સાધ્યું. મેક ઇન ઇન્ડિયા યોજના અંગે પીએમને ઘેરતા રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું કે વડા પ્રધાન નારા લગાવવામાં નિષ્ણાત છે. સમસ્યાઓ ઉકેલવામાં નહીં.

X પર એક પોસ્ટમાં યુવાનો સાથેની વાતચીતનો વીડિયો શેર કરતા રાહુલ ગાંધીએ લખ્યું કે મેક ઇન ઇન્ડિયાથી ફેક્ટરી તેજીના વચનો છતાં, દેશમાં ઉત્પાદન રેકોર્ડ નીચલા સ્તરે આવી ગયું છે. યુવાનોની બેરોજગારી રેકોર્ડ ઊંચાઈએ છે અને ચીનથી આયાત બમણીથી વધુ કેમ થઈ છે? મોદીજીએ ઉકેલો નહીં, સૂત્રોચ્ચાર કરવાની કળામાં નિપુણતા મેળવી છે. 2014 થી આપણા અર્થતંત્રમાં ઉત્પાદનમાં 14%નો ઘટાડો થયો છે.

“Make in India” promised a factory boom. So why is manufacturing at record lows, youth unemployment at record highs, and why have imports from China more than doubled?

Modi ji has mastered the art of slogans, not solutions. Since 2014, manufacturing has fallen to 14% of our… pic.twitter.com/HsL9PBUYpx

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) June 21, 2025