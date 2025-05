રાહુલ ગાંધીનો પાકિસ્તાનમાં ખૂબ જ જયજયકારઃ  ભાજપ

નવી દિલ્હીઃ ભાજપના પ્રવક્તા સંબિત પાત્રાએ કોંગ્રેસ અને રાહુલ ગાંધી પર કડક આક્ષેપ કર્યો છે. તેમણે કહ્યું હતું કે આ બહારથી કોંગ્રેસ વર્કિંગ કમિટી છે અને અંદરથી પાકિસ્તાન વર્કિંગ કમિટી છે. દરરોજ એક નેતા આવે છે અને પાકિસ્તાનના સમર્થનમાં નિવેદન આપે છે. આતંકવાદી હુમલો થયો ત્યારથી દરરોજ સૈફુદ્દીન સોઝ કહે છે કે આપણે પાકિસ્તાનની વાત માનવી જોઈએ, આપણે પાકિસ્તાનનું પાણી બંધ ન કરવું જોઈએ. સિદ્ધારમૈયાએ રડવાનું શરૂ કરી દીધું છે.

તેમણે કહ્યું હતું કે જો કોઈ સ્ટ્રેટેજી જણાવવામાં આવે તો બધા પીડબ્લ્યૂસી (પાકિસ્તાન વર્કિંગ કમિટી)ના સભ્યો ત્યાં જઈને બધું જણાવી દે છે. તેમણે વધુમાં કહ્યું હતું કે રાહુલ ગાંધીનો પાકિસ્તાનમાં ખૂબ જ જયજયકાર થઈ રહ્યો છે. જાતિ ગણતરી અંગે રાવલપિંડી એલાયન્સના લોકો પ્રશ્નો ઉઠાવે છે તો કહું કે આપના કાર્યકાળ દરમિયાન જેટલી વાર સેન્સસ થઈ, એક વાર પણ જાતિ ગણતરી ન કરવામાં આવી. બધા સેન્સસ તો તમે કરાવ્યા હતા, તો જાતિ ગણતરી કેમ ન કરી? જાતિ ગણતરી ક્રેડિટ નહીં, પરંતુ ડેબિટનો વિષય છે.

Delhi: BJP MP Sambit Patra says, “After the proposals were passed in the meeting, the Congress party held another press conference. This conference was led by former Chief Minister of Punjab and current MP from a bordering state, Charanjit Singh Channi. Strategically, Congress… pic.twitter.com/epTrZlfgoP

