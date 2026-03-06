યુદ્ધ ચાલુ રહે તો ક્રૂડ ઓઈલનો ભાવ $150 પ્રતિ બેરલ થશે

નવી દિલ્હી: કતારના ઊર્જા મંત્રી સાદ અલ-કાબીએ ચેતવણી આપી છે કે મધ્ય પૂર્વમાં યુદ્ધ “થોડા દિવસો” વધુ ચાલુ રહેવાથી ગલ્ફ નિકાસકારો ફોર્સ મેજ્યુર જાહેર કરી શકે છે. ડિલિવરી બંધ કરી શકે છે. ક્રૂડ ઓઈલ $150 પ્રતિ બેરલ અને કુદરતી ગેસ $40 પ્રતિ MMBtu (મેટ્રિક મિલિયન બ્રિટિશ થર્મલ યુનિટ) સુધી પહોંચી શકે છે.મંત્રીએ જણાવ્યું કે, “જો આ ચાલુ રહેશે તો જે લોકોએ ફોર્સ મેજ્યુર માટે હાકલ કરી નથી તેઓ આગામી થોડા દિવસોમાં કરશે. ગલ્ફ ક્ષેત્રના તમામ નિકાસકારોએ ફોર્સ મેજ્યુર માટે હાકલ કરવી પડશે. જો તેઓ આમ નહીં કરે, તો તેઓ કોઈક સમયે કાયદેસર રીતે તેની જવાબદારી ચૂકવવાના છે, અને તે તેમની પસંદગી છે.”
મંત્રીએ કહ્યું કે જો ટેન્કર અને અન્ય જહાજો સ્ટ્રેટમાંથી પસાર થઈ શકતા નથી, તો ક્રૂડના ભાવ બેથી ત્રણ અઠવાડિયામાં $150 પ્રતિ બેરલ સુધી પહોંચી શકે છે, જ્યારે કુદરતી ગેસના ભાવ ચાર ગણા વધી શકે છે. આ અઠવાડિયે બ્રેન્ટ ક્રૂડ ફ્યુચર્સ 20 ટકા વધ્યા છે, જ્યારે વેસ્ટ ટેક્સાસ ઇન્ટરમીડિયેટ (WTI) 25 ટકા વધ્યા છે. શુક્રવારે, બ્રેન્ટ 3 ટકાથી વધુ વધીને $89 પ્રતિ બેરલ પર ટ્રેડ કરી રહ્યો હતો જ્યારે WTI 5 ટકાથી વધુ વધીને $86 પર ટ્રેડ કરી રહ્યો હતો. બંને બેન્ચમાર્ક એપ્રિલ 2024 પછીના તેમના ઉચ્ચતમ સ્તરે ટ્રેડ કરી રહ્યા છે.
વિશ્વના બીજા સૌથી મોટા લિક્વિફાઇડ નેચરલ ગેસ (LNG) ઉત્પાદક કતારએ આ અઠવાડિયે ઈરાની ડ્રોન હુમલા દ્વારા તેની રાસ લાફાન LNG સુવિધા પર હુમલો કર્યા બાદ ફોર્સ મેજ્યુર જાહેર કર્યું હતું. આ દેશનો સૌથી મોટો LNG પ્લાન્ટ છે અને તેને થયેલા નુકસાનનું મૂલ્યાંકન કરવાના પ્રયાસો કરવામાં આવી રહ્યા છે.
મંત્રીએ વધુમાં કહ્યું કે જો હુમલા તાત્કાલિક બંધ થઈ જાય, તો પણ લોજિસ્ટિકલ વિક્ષેપોને કારણે સામાન્ય નિકાસ કામગીરીને પુનઃસ્થાપિત કરવામાં “અઠવાડિયાથી મહિનાઓ” જેટલો સમય લાગી શકે છે. તેમણે કહ્યું કે કતારના 128 LNG કેરિયર્સમાંથી ફક્ત છ કે સાત હાલમાં કાર્ગો લોડ કરવા માટે ઉપલબ્ધ છે.
ઇરાને ખાડીમાં મિસાઇલો અને ડ્રોન છોડ્યા, બહેરીનમાં તેલ રિફાઇનરી પર હુમલો કર્યો.
ડીબીએસ બેંકના તાજેતરના અહેવાલમાં ચેતવણી આપવામાં આવી છે કે ઇરાની નૌકાદળના યુદ્ધજહાજો ન્યૂનતમ ખતરો હોવા છતાં, ઇસ્લામિક રિપબ્લિકની હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં ખાણો અને અસમપ્રમાણ હુમલાઓ તૈનાત કરવાની ક્ષમતા શિપમેન્ટ ધીમું કરી શકે છે, વીમો, શિપિંગ ખર્ચ અને ઊર્જાના ભાવમાં વધારો કરી શકે છે.