50 ઇઝરાયલી ફાઇટર જેટ્સે અલી ખામેનીના બંકરને તોડ્યું

તેલ અવીવ: ઇઝરાયલી સંરક્ષણ દળો (IDF) એ શુક્રવારે જાહેર કર્યું કે ૨૮ ફેબ્રુઆરીએ તેમણે તેહરાનમાં હુમલો કર્યો હતો. આ હુમલો ઈરાની શાસનના નેતૃત્વ પરિસર પર કર્યો હતો. જેમાં ૫૦ જેટલા વાયુસેનાના ફાઇટર જેટ સામેલ હતા. હુમલાનમાં ઈરાનના સર્વોચ્ચ નેતા આયાતુલ્લાહ અલી ખામેનીની હત્યા થઈ હતી.IDF દ્વારા જારી કરાયેલ એક નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું કે, “ગુપ્તચર નિર્દેશાલયના ચોક્કસ માર્ગદર્શન અને આતંકવાદ વિરોધી નિર્દેશાલયના સહયોગથી, આશરે ૫૦ વાયુસેનાના ફાઇટર જેટ તેહરાનના મધ્યસ્થ સમાન ઈરાની આતંકવાદી શાસનના નેતૃત્વ પરિસર હેઠળ બનેલા અલી ખામેનીના ભૂગર્ભ બંકર પર હુમલો કર્યો હતો.”
“કમ્પાઉન્ડની નીચે બાંધવામાં આવેલ અને નેતા માટે યુદ્ધ કરવા માટે સુરક્ષિત કટોકટી સંપત્તિ તરીકે ઉપયોગમાં લેવાતું ભૂગર્ભ બંકર, ઓપરેશન ‘રોર ઓફ ધ હેરિયર’માં તેનો ઉપયોગ કરે તે પહેલાં જ નાશ પામ્યું હતું. ખામેનીની હત્યા પછી, ઈરાની શાસનના વરિષ્ઠ અધિકારીઓ દ્વારા આ કમ્પાઉન્ડનો ઉપયોગ ચાલુ રહ્યો,” તેમાં ઉમેર્યું.
IDFએ ઉલ્લેખ કર્યો છે કે ઈરાની શાસને તેની લશ્કરી યોજનાઓને આગળ વધારવા માટે એક સ્થાન સ્થાપિત કરવાના ઉદ્દેશ્યથી ઘણા વર્ષોથી ભૂગર્ભ સંકુલ સ્થાપિત કરવામાં પોતાના પ્રયાસો કર્યા હતા. આ અઠવાડિયાની શરૂઆતમાં, IDF એ કહ્યું હતું કે તેણે ઈરાની શાસનના નેતૃત્વ કમ્પાઉન્ડ પર હુમલો કર્યો છે અને કેન્દ્રીય મુખ્ય મથક તોડી પાડવામાં આવ્યું છે.