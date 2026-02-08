કર્ણાટકના વિજયપુરામાં મેંગ્લોર ગામ નજીક ખાનગી જેટ ક્રેશ થયું

કર્ણાટકના વિજયપુરા જિલ્લામાં રેડ બર્ડનું એક ખાનગી જેટ ક્રેશ થયું છે. આ અકસ્માત મેંગ્લોર ગામ નજીક થયો હતો. આ ઘટનામાં પાઇલટ અને તાલીમાર્થી પાઇલટ ગંભીર રીતે ઘાયલ થયા હતા. ઘાયલોને હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યા છે. સ્થાનિક પોલીસનું કહેવું છે કે તપાસ ચાલી રહી છે અને તપાસ પૂર્ણ થયા પછી જરૂરી કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.
રવિવારે બપોરે વિજયપુરા જિલ્લાના બાલાસોર તાલુકાના મેંગ્લોર ગામ નજીક એક જેટ વિમાન ક્રેશ થયું. પ્રારંભિક તપાસ દર્શાવે છે કે કાલાબુરાગી નજીક વિમાન હવામાં હલવા લાગ્યું. પાયલોટે વિમાનને કાબૂમાં લેવાનો પ્રયાસ કર્યો, પરંતુ તે મેંગ્લોર નજીકના ખેતરમાં ક્રેશ થયું. તેમાં સવાર બે લોકો ગંભીર રીતે ઘાયલ થયા હતા અને તેમને સારવાર માટે હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યા હતા.
જેટ ક્રેશ કેમ થયું?
વિજયપુરાના મેંગ્લોર ગામ નજીકના ખેતરમાં ક્રેશ થયેલા જેટ વિમાનની તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે. અત્યાર સુધીની તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે આ અકસ્માત ઇંધણની અછતને કારણે થયો હતો. જોકે, હજુ સુધી કોઈ પોલીસ અધિકારીએ નિવેદન જારી કર્યું નથી. સ્થાનિક પોલીસે ઘટનાની તપાસ શરૂ કરી છે. રેડ બર્ડ એવિએશને પણ કોઈ નિવેદન જારી કર્યું નથી. ઘાયલોમાં એક પાઇલટ અને એક તાલીમાર્થી પાઇલટ તરીકે ઓળખાઈ છે.
રેડબર્ડ એવિએશન ભારતમાં સ્થિત એક અગ્રણી ફ્લાઇટ તાલીમ એકેડેમી છે. તે સેસ્ના 172 ટેંગો ચાર્લી ખાનગી જેટ પર ફ્લાઇટ તાલીમ આપે છે, તાલીમ માટે વિશ્વ કક્ષાના વિમાનનો ઉપયોગ કરે છે. આ એકેડેમી બારામતી, બેલાગવી અને સિઓનીમાં તેના બેઝ પરથી પાઇલટ તાલીમ પૂરી પાડે છે. સેસ્ના 172SP માં મૂળભૂત ઓટોપાયલટ હોવાનું કહેવાય છે, જેનો ઉપયોગ ચોક્કસ દિશામાં ઉડાન ભરવા, VOR અથવા ILS પકડવા, અથવા વર્તમાન ઊંચાઈ પકડવા અને જાળવવા માટે થઈ શકે છે.