ઓસ્ટ્રેલિયાના વડાપ્રધાને તેમની ભારત મુલાકાતની તસવીરો શેર કરી

ભારતની ચાર દિવસીય મુલાકાત પૂર્ણ કર્યા બાદ ઓસ્ટ્રેલિયાના વડાપ્રધાન એન્થોની અલ્બેનિસે તેમની ભારત મુલાકાતની તસવીરો શેર કરી છે અને કહ્યું છે કે ભારતીય લોકોની હૂંફ હંમેશા રહે છે. વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી (PM નરેન્દ્ર મોદી)ની પ્રશંસા કરતાં, અલ્બેનીઝે કહ્યું, તેઓ એક અદ્ભુત યજમાન છે અને અમારી વચ્ચે ઊંડો સંબંધ સ્થાપિત થયો છે. અલ્બેનીઝે ટ્વિટ કર્યું, “1991માં હું અહીં બેકપેકર હતો ત્યારથી ભારત ઘણું બદલાઈ ગયું છે, પરંતુ ભારતીયોની હૂંફ હંમેશની જેમ મજબૂત છે.”

We have a shared future. One built on trust, respect and affection, and an embrace of a better tomorrow. 🇦🇺🇮🇳 pic.twitter.com/66SPHGnxJX

અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમની તસવીરો શેર કરતાં ઓસ્ટ્રેલિયાના વડાપ્રધાને કહ્યું કે, અમે ક્રિકેટ દ્વારા મિત્રતાના 75 વર્ષની ઉજવણી સાથે કરી હતી. પીએમ મોદી અને પીએમ અલ્બાનીસે બંને દેશોની ટીમો વચ્ચે ચોથી ટેસ્ટ મેચનું ઉદ્ઘાટન કર્યું.

The vibrancy of our people is a quality Australia and India share in common.

It’s easy to see why Australia and India are such natural partners, and why there is so much more we can do together. pic.twitter.com/lO0XoMyRGW

— Anthony Albanese (@AlboMP) March 11, 2023