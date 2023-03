શ્રીલંકાના નૌકાદળે રવિવારે 16 ભારતીય માછીમારો સાથે બે ટ્રોલર્સ ઝડપી પાડ્યા

શ્રીલંકાના નૌકાદળે રવિવારે 16 ભારતીય માછીમારો સાથે બે ટ્રોલર્સ જપ્ત કર્યા હતા. શ્રીલંકાના નૌકાદળે કહ્યું કે 12 માર્ચે શ્રીલંકાના જળસીમામાં શિકાર કરનારા ટ્રોલર્સનો પીછો કરવા માટે એક વિશેષ ઓપરેશન શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું. આ ઓપરેશન અંતર્ગત 16 ભારતીય માછીમારો બે બોટ સાથે શ્રીલંકાના જળસીમામાં શિકાર કરતા પકડાયા હતા. શ્રીલંકાના નૌકાદળે પુડુકોટ્ટાઈ જિલ્લાના ચાર માછીમાર અને અનલાઈથિવુના નાગાપટ્ટિનમમાંથી 12 માછીમારોની ધરપકડ કરી છે. શ્રીલંકાના નૌકાદળે જણાવ્યું હતું કે ધરપકડ કરાયેલા માછીમારોને શ્રીલંકન નૌકાદળ દ્વારા તેમના દેશમાં સત્તાવાળાઓને સોંપવા માટે લઈ ગયા હતા.

Sri Lanka Navy conducted a special operation to chase away Indian poaching trawlers from Sri Lankan waters on March 12. The operation led to the seizure of two Indian trawlers with 16 Indian nationals poaching in Sri Lankan waters: Sri Lanka Navy

(Pic Source: Sri Lanka Navy) pic.twitter.com/I8HZEM2aa6

— ANI (@ANI) March 12, 2023