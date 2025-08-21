વિદેશમંત્રી એસ.જયશંકરે મોસ્કોથી ટ્રમ્પને લઈને કર્યો ખુલાસો

વિદેશ મંત્રી એસ જયશંકર રશિયાની મુલાકાતે છે. તેમની મુલાકાત ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. હકીકતમાં, તાજેતરમાં અમેરિકાએ ભારત પર 50 ટકા ટેરિફ લાદ્યો છે. આ પાછળ અમેરિકાએ કારણ આપ્યું છે કે તે રશિયા પાસેથી ક્રૂડ તેલ ખરીદે છે. રશિયા પાસેથી તેલ ખરીદીને, ભારત યુક્રેન સામેના યુદ્ધમાં તેને પરોક્ષ રીતે મદદ કરી રહ્યું છે. ભારતે અમેરિકાના આ નિર્ણય પર નારાજગી વ્યક્ત કરી છે. રશિયામાં મીડિયા સાથે વાત કરતી વખતે, જયશંકરે પુનરોચ્ચાર કર્યો કે રશિયા પાસેથી તેલ ખરીદવા અંગે ભારતને ધમકી આપવી આશ્ચર્યજનક છે.

 

રશિયા પાસેથી તેલ ખરીદવામાં ચીન નંબર-1: જયશંક

જયશંકરે કહ્યું, રશિયન તેલનો સૌથી મોટો ખરીદનાર ભારત નહીં, પરંતુ ચીન છે. આ ઉપરાંત, LNGનો સૌથી મોટો ખરીદનાર ભારત નથી, પરંતુ યુરોપિયન યુનિયન છે. આપણે એવો દેશ નથી જેના રશિયા સાથેના વેપારમાં 2022 પછી સૌથી મોટો ઉછાળો આવશે. મને લાગે છે કે દક્ષિણમાં કેટલાક દેશો છે. આપણે એક એવો દેશ છીએ જ્યાં છેલ્લા કેટલાક વર્ષોથી અમેરિકનો કહી રહ્યા છે કે આપણે વિશ્વ ઉર્જા બજારને સ્થિર કરવા માટે બધું જ કરવું જોઈએ, જેમાં રશિયા પાસેથી તેલ ખરીદવાનો પણ સમાવેશ થાય છે. આકસ્મિક રીતે, આપણે અમેરિકા પાસેથી પણ તેલ ખરીદીએ છીએ, અને તેનું પ્રમાણ વધ્યું છે. તો સાચું કહું તો, તમે (મીડિયા) જે દલીલનો ઉલ્લેખ કર્યો છે તેના તર્કથી અમને ખૂબ જ આશ્ચર્ય થયું છે.

ટ્રમ્પે રશિયા પાસેથી તેલ ખરીદવા બદલ ભારત સામે કાર્યવાહી કરી હતી, પરંતુ થોડા દિવસો પહેલા રશિયન રાષ્ટ્રપતિ પુતિનને મળતી વખતે તેમણે કહ્યું હતું કે અમેરિકા અને રશિયા વચ્ચે વેપાર વધી રહ્યો છે. આ ટ્રમ્પના બેવડા સ્વભાવને દર્શાવે છે.

યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સે ભારત પર 25 ટકા પારસ્પરિક ડ્યુટી લાદી છે, તેમજ રશિયન તેલની ખરીદી પર 25 ટકા વધારાની ડ્યુટી લાદી છે, જેના પરિણામે કુલ 50 ટકા ડ્યુટી થઈ છે. યુએસ રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ ભારત પર રશિયા પાસેથી તેલ ખરીદવાનું બંધ કરવા દબાણ કરી રહ્યા હતા, અને દાવો કરી રહ્યા હતા કે તેનાથી યુક્રેન યુદ્ધને વેગ મળ્યો હતો.

