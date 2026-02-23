યુક્રેને મોસ્કો પર કર્યો ડ્રોન હુમલો, તમામ આંતરરાષ્ટ્રીય એરપોર્ટ કર્યા બંધ

યુક્રેને રશિયાની રાજધાની મોસ્કો પર ડ્રોન હુમલો કર્યો. રશિયન હવાઈ સંરક્ષણ દળોએ એક કલાકમાં 11 યુક્રેનિયન ડ્રોન તોડી પાડ્યા. આ પછી, સુરક્ષા કારણોસર રવિવારે બપોરે મોસ્કોના ચારેય આંતરરાષ્ટ્રીય એરપોર્ટને આગામી સૂચના સુધી બંધ કરી દેવામાં આવ્યા.
રશિયન નાગરિક ઉડ્ડયન એજન્સી, રોસાવિઆત્સિયાએ એક નિવેદન જારી કરીને જણાવ્યું હતું કે સુરક્ષા ચિંતાઓને કારણે ચારેય આંતરરાષ્ટ્રીય એરપોર્ટ – ડોમોડેડોવો, વનુકોવો, ઝુકોવ્સ્કી અને શેરેમેટ્યેવો – પર હવાઈ ટ્રાફિક સ્થગિત કરવામાં આવ્યો છે.
રશિયા અને યુક્રેન છેલ્લા ચાર વર્ષથી યુદ્ધમાં છે. રશિયાનો દાવો છે કે યુક્રેનિયન ડ્રોન નિયમિતપણે મોસ્કો સહિત વિવિધ વિસ્તારોમાં હુમલો કરે છે. રશિયા મિસાઇલો અને ડ્રોનથી યુક્રેન પર પણ હુમલો કરે છે.