ટ્રમ્પના માર-એ-લાગો રિસોર્ટમાં ઘૂસવાનો પ્રયાસ, હુમલાખોરને ઠાર માર્યો

ફ્લોરિડામાં રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના લક્ઝરી રિસોર્ટ, માર-એ-લાગોમાં સુરક્ષા ભંગ થયો છે. રવિવારે મોડી રાત્રે, એક વ્યક્તિએ રિસોર્ટમાં ગેરકાયદેસર રીતે પ્રવેશવાનો પ્રયાસ કર્યો, ત્યારબાદ યુએસ ગુપ્ત સેવાના કર્મચારીઓએ તેને સ્થળ પર જ ગોળી મારી દીધી. રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પ તે સમયે રિસોર્ટમાં હાજર ન હોવાનું કહેવાય છે.
અહેવાલો અનુસાર, આ ઘટના લગભગ 1:30 વાગ્યે બની હતી. આશરે 20 વર્ષનો એક શંકાસ્પદ વ્યક્તિ રિસોર્ટના સુરક્ષિત ગેટ પાસે પહોંચ્યો અને બળજબરીથી પ્રવેશવાનો પ્રયાસ કર્યો. સુરક્ષા માટે તૈનાત ગુપ્ત સેવાના એજન્ટોએ શરૂઆતમાં તેને રોકવાની ચેતવણી આપી હતી, પરંતુ તેણે ના પાડી. ભયનો અહેસાસ થતાં, એજન્ટોએ તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરી અને તેને ગોળી મારી દીધી. અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે તે વ્યક્તિ શસ્ત્રો અને જ્વલનશીલ પદાર્થો લઈને ગયો હતો, જેનાથી ચિંતા વ્યક્ત થઈ હતી કે તે ગંભીર હુમલાની યોજના બનાવી રહ્યો છે. જોકે, તેની ઓળખ કે હેતુ અંગે હજુ સુધી કોઈ સત્તાવાર માહિતી જાહેર કરવામાં આવી નથી.
આ ઘટનામાં કોઈ સુરક્ષા કર્મચારી કે નાગરિકો ઘાયલ થયા નથી. નિષ્પક્ષ તપાસ માટે ગોળીબાર કરનારા ગુપ્ત સેવાના એજન્ટોને નિયમ મુજબ વહીવટી રજા પર ઉતારી દેવામાં આવ્યા છે. અહેવાલો અનુસાર, ઘટના સમયે ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ માર-એ-લાગોમાં હાજર નહોતા. તેઓ વોશિંગ્ટન ડી.સી.માં હતા. આમ છતાં, આ ઘટનાએ ફરી એકવાર યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં રાષ્ટ્રપતિની સુરક્ષા પર પ્રશ્નો ઉભા કર્યા છે. હાલમાં, FBI અને સ્થાનિક પોલીસ સંયુક્ત રીતે આ મામલાની તપાસ કરી રહી છે. તપાસ એજન્સીઓ એ નક્કી કરવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે કે આરોપી એકલો હતો કે કોઈ કાવતરાનો ભાગ હતો. અધિકારીઓનું કહેવું છે કે તપાસ પૂર્ણ થયા પછી જ સંપૂર્ણ સત્ય બહાર આવશે.