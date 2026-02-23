IND vs SA: આફ્રિકાએ ભારતને 76 રનથી હરાવ્યું

ICC T20 વર્લ્ડ કપ 2026 ના સુપર 8 ની ત્રીજી મેચ ટીમ ઈન્ડિયા અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે રમાઈ હતી. દક્ષિણ આફ્રિકાએ ટોસ જીતીને પહેલા બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો. દક્ષિણ આફ્રિકાએ 20 ઓવરમાં 7 વિકેટ ગુમાવીને 187 રન બનાવ્યા. જવાબમાં, ટીમ ઈન્ડિયાના બેટ્સમેનોએ ખૂબ જ નિરાશ કર્યા, માત્ર 111 રન બનાવી શક્યા અને મેચ 76 રનથી હારી ગયા. આ સાથે, ICC ટુર્નામેન્ટમાં ટીમ ઈન્ડિયાની જીતનો સિલસિલો અટકી ગયો.

દક્ષિણ આફ્રિકાના બેટ્સમેનોએ શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું

ટોસ જીતીને પહેલા બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધા પછી, દક્ષિણ આફ્રિકા સારી શરૂઆત કરી શક્યું નહીં. કેપ્ટન એડન માર્કરામ ફક્ત 4 રન બનાવી શક્યા, જ્યારે વિકેટકીપર-બેટ્સમેન ક્વિન્ટન ડી કોક 6 રન બનાવીને આઉટ થયા. રાયન રિકેલ્ટન પણ ફક્ત 7 રન બનાવી શક્યા. ત્યારબાદ ડેવાલ્ડ બ્રેવિસે 29 બોલમાં 45 રન બનાવ્યા. અનુભવી ડેવિડ મિલરે પણ ૩૫ બોલમાં 63 રનની ધમાકેદાર ઇનિંગ રમી. અંતે, ટ્રિસ્ટન સ્ટબ્સે પણ 24 બોલમાં અણનમ 44 રન બનાવ્યા. જેના પરિણામે દક્ષિણ આફ્રિકાનો કુલ સ્કોર 20 ઓવરમાં 7 વિકેટે 187 રન થયો. ટીમ ઇન્ડિયા માટે જસપ્રીત બુમરાહે 3 વિકેટ લીધી, જ્યારે અર્શદીપ સિંહે પણ 2 બેટ્સમેનને આઉટ કર્યા. વરુણ ચક્રવર્તી અને શિવમ દુબેએ પણ 1-1 વિકેટ લીધી.

188 રનના લક્ષ્યાંકનો પીછો કરતા, ટીમ ઇન્ડિયાની શરૂઆત ખરાબ રહી. વિકેટકીપર-બેટ્સમેન ઇશાન કિશન ખાતું ખોલવામાં નિષ્ફળ ગયો. ઓપનર અભિષેક શર્મા માત્ર 15 રન બનાવી શક્યો. તિલક વર્માએ 1 રન બનાવ્યા, જ્યારે કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવે માત્ર 18 રન ઉમેર્યા. ફોર્મમાં ચાલી રહેલા શિવમ દુબેએ 42 રન બનાવ્યા, પરંતુ તેને બીજા છેડેથી સહયોગનો અભાવ હતો. પરિણામે, ટીમ ઇન્ડિયા 18.5 ઓવરમાં 111 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ, અને 76 રનથી મોટી હારનો સામનો કરવો પડ્યો. 18 મેચ પછી આઈસીસી ટુર્નામેન્ટમાં ભારતનો આ પહેલો પરાજય છે. દક્ષિણ આફ્રિકા તરફથી માર્કો જેનસેને ચાર વિકેટ લીધી, જ્યારે કેશવ મહારાજે પણ ત્રણ વિકેટ લીધી. કોર્બિન બોશે પણ બે બેટ્સમેનોને આઉટ કર્યા.

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR