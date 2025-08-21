રાજ્યસભામાં ઓનલાઈન ગેમિંગ બિલ પસાર

ઓનલાઈન ગેમિંગ બિલ કાયદો બનવાથી એક ડગલું દૂર છે. આ બિલ રાજ્યસભામાં ભારે બહુમતીથી પસાર થયું છે. હવે રાષ્ટ્રપતિના હસ્તાક્ષર થતાં જ તે કાયદો બની જશે. આ બિલ હેઠળ તમામ પ્રકારની ઓનલાઈન મની ગેમ્સ પર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવશે. જોકે, ઈ-સ્પોર્ટ્સ અને ઓનલાઈન સોશિયલ ગેમિંગને પ્રોત્સાહન આપવામાં આવશે. કેન્દ્રીય મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવે જણાવ્યું હતું કે આ બિલનો ઉદ્દેશ્ય સારા પાસાઓનો પ્રચાર અને પ્રોત્સાહન આપવાનો છે. તેનો ઉદ્દેશ્ય ઈન્ડિયન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ક્રિએટિવ ટેકનોલોજી (IICT) જેવી સંસ્થાઓ દ્વારા ભારતને રમતગમત વિકાસનું કેન્દ્ર બનાવવાનો છે, જ્યાં ગેમિંગને એક મુખ્ય ક્ષેત્ર તરીકે ઓળખવામાં આવ્યું છે.
શું જોગવાઈઓ હશે?
ઓનલાઈન ગેમિંગ બિલ તમામ પ્રકારની ઓનલાઈન મની ગેમ્સ પર પ્રતિબંધ મૂકશે. આ ઉપરાંત, ઓનલાઈન મની ગેમ્સની જાહેરાતો પર પણ પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવશે. બેંકો અને નાણાકીય સંસ્થાઓને આવી પ્રવૃત્તિઓ માટે પૈસા ચૂકવવા અથવા ટ્રાન્સફર કરવા પર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવશે. આ કાયદાનું ઉલ્લંઘન કરવા પર ૩ વર્ષની જેલ અને/અથવા ૧ કરોડ રૂપિયા સુધીનો દંડ થઈ શકે છે.
કયા પ્રકારની ગેમિંગ એપ્સ પર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવશે?
સરકારને કહ્યું કે પૈસાના વ્યવહારો ધરાવતી ઓનલાઈન રમતો પર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવશે. આ કાયદામાં જણાવાયું છે કે જે રમતોમાં પૈસા અથવા અન્ય ઇનામ જીતવાની આશામાં પૈસા જમા કરવામાં આવે છે, આવી બધી રમતો પર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવશે. ડ્રીમ11, મોબાઇલ પ્રીમિયર લીગ (MPL), હોવઝેટ, SG11 ફેન્ટસી, વિન્ઝો અને પોકરબાઝી જેવી પ્રખ્યાત રમતો આ કાયદાથી પ્રભાવિત થશે.