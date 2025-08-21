પુણે કોર્ટે અક્ષય કુમાર અને અરશદ વારસીને મોકલ્યું સમન, જાણો સમગ્ર મામલો

પુણેની એક સિવિલ કોર્ટે વકીલ વાજીદ રહીમ ખાન દ્વારા તેમની આગામી ફિલ્મ ‘જોલી એલએલબી 3’ અંગે દાખલ કરવામાં આવેલી અરજી પર અભિનેતા અક્ષય કુમાર, અરશદ વારસી અને દિગ્દર્શક સુભાષ કપૂરને સમન્સ જારી કર્યા છે.
પુણેમાં વકીલ વાજીદ રહીમ ખાન દ્વારા જોલી એલએલબી 3 મામલે ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવી છે. આ મામલે પુણે કોર્ટે અભિનેતા અક્ષય કુમાર, અરશદ વારસી અને દિગ્દર્શક સુભાષ કપૂરને સમન્સ જારી કરી 28 ઓક્ટોબરે સવારે 11 વાગ્યે રૂબરૂ હાજર રહેવાનો નિર્દેશ આપ્યો છે. તાજેતરમાં જ અક્ષય કુમાર અને અરશદ વારસીની ફિલ્મ ‘જોલી એલએલબી-3’નું ટીઝર રિલીઝ થયું હતું. જેમાં બંને સ્ટાર્સ કોર્ટ-કોર્ટ રમતા જોવા મળે છે. આ ટીઝરમાં કેટલાક સંવાદો છે જેના સંદર્ભમાં આ ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવી છે.
વકીલ વાજીદ રહીમ ખાનના જણાવ્યા અનુસાર આ કાર્યવાહી તેમના દ્વારા દાખલ કરવામાં આવેલી અરજી બાદ કરવામાં આવી છે, જેમાં એવો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો છે કે ફિલ્મ ન્યાય વ્યવસ્થાની મજાક ઉડાવે છે અને કોર્ટ કાર્યવાહીનો અનાદર કરે છે. અરજીમાં તેમણે કાનૂની વ્યવસાયના નકારાત્મક ચિત્રણ સામે વાંધો ઉઠાવ્યો હતો અને એક દ્રશ્ય પર ચિંતા વ્યક્ત કરી હતી જેમાં ન્યાયાધીશોને મામા કહેવામાં આવે છે, જે એક અપમાનજનક શબ્દ છે.
ANI સાથે વાત કરતા વાજિદ રહીમે કહ્યું,’વકીલોનું સન્માન કરવું જોઈએ. એટલા માટે મેં કોર્ટમાં અરજી દાખલ કરી છે કે વકીલો અને ન્યાયાધીશો વિશે જે કંઈ બતાવવામાં આવી રહ્યું છે તે ખોટું છે… મેં પુણે કોર્ટમાં અરજી દાખલ કરી છે. અને કોર્ટે અક્ષય કુમાર, અરશદ વારસી અને દિગ્દર્શકને હાજર રહેવા કહ્યું છે.’ આ ફરિયાદ મૂળ 2024 માં ફિલ્મના પહેલા ટીઝરના રિલીઝ પછી દાખલ કરવામાં આવી હતી. ‘જોલી એલએલબી 3’ આ ફિલ્મ ફ્રેન્ચાઇઝનો નવીનતમ ભાગ છે. અભિનેતા અરશદ વારસી અભિનીત ફિલ્મનો પહેલો ભાગ બોક્સ ઓફિસ પર હિટ રહ્યો હતો. અક્ષય કુમાર અભિનીત ફિલ્મની સિક્વલ 2017 માં બોક્સ ઓફિસ પર ‘સુપરહિટ’ જાહેર કરવામાં આવી હતી.
8 વર્ષમાં 3 ફિલ્મો બનાવી
લગભગ આઠ વર્ષના અંતરાલ પછી, ફ્રેન્ચાઇઝના નિર્માતાઓ જોલી એલએલબીના ત્રીજા ભાગ સાથે પાછા ફર્યા છે, જેમાં અક્ષય કુમાર અને અરશદ વારસી મુખ્ય ભૂમિકામાં છે. તે સુભાષ કપૂર દ્વારા લખાયેલ અને દિગ્દર્શિત છે અને સ્ટાર સ્ટુડિયો 18 ના બેનર હેઠળ આલોક જૈન અને અજિત અંધારે દ્વારા નિર્મિત છે. આ ફિલ્મ 19 સપ્ટેમ્બર, 2025 ના રોજ સિનેમાઘરોમાં રિલીઝ થવાની છે. અક્ષય કુમાર અને અરશદ વારસી અભિનીત જોલી એલએલબી 3 નું બહુપ્રતિક્ષિત ટીઝર 12 ઓગસ્ટના રોજ રિલીઝ થયું હતું.
2017 માં, અક્ષય અને હુમા કુરેશીએ ‘જોલી એલએલબી 2’ માં અભિનય કર્યો હતો, જે 2013 માં રિલીઝ થયેલી ‘જોલી એલએલબી’ ની સિક્વલ છે. પહેલી ફિલ્મમાં અરશદ અને સૌરભ શુક્લા મુખ્ય ભૂમિકામાં હતા. પહેલા ભાગમાં અમૃતા રાવ પણ હતા.