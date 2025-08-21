રશિયાએ યુક્રેન પર મોટો હુમલો કર્યો છે. રશિયન સેનાએ યુક્રેનમાં કોફી મશીન બનાવતી કંપનીને નિશાન બનાવી છે. યુક્રેનિયન રાષ્ટ્રપતિ ઝેલેન્સકીએ X પર પોસ્ટ કરીને આ માહિતી શેર કરી છે. ઝેલેન્સકીએ પોસ્ટમાં હુમલા પછીના કેટલાક ફોટા પણ શેર કર્યા છે. ઝેલેન્સકીએ લખ્યું છે કે, રશિયા યુદ્ધ રોકવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યું નથી.
Last night, the Russian army set one of its insane anti-records. They targeted civilian infrastructure facilities, residential buildings, and our people.
Several cruise missiles were lobbed against an American-owned enterprise in Zakarpattia. It was a regular civilian business,… pic.twitter.com/CQLSQls4Oq
ઝેલેન્સકીએ પોસ્ટમાં લખ્યું છે કે ગઈકાલે રાત્રે રશિયન સેનાએ ઝાકરપટ્ટિયામાં અમેરિકન માલિકીની કંપની પર મિસાઈલથી હુમલો કર્યો. કંપનીમાં કોફી મશીન જેવી રોજિંદી વસ્તુઓ બનાવવામાં આવી રહી હતી. આ જગ્યા રશિયન સેનાનું નિશાન હતી. ગઈકાલે રાત્રે રશિયનોએ અહીં મિસાઈલ ચલાવી હતી. હુમલા પછી, ઘણી જગ્યાએ આગ લાગી છે. યુક્રેનિયન સેનાના જવાનો આગ ઓલવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. આ હુમલામાં 15 લોકો ઘાયલ થયા છે. રાહત અને બચાવ કાર્ય કરવામાં આવી રહ્યું છે.