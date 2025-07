ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે કોઈ મધ્યસ્થી નહોતું, એસ.જયશંકરનું મોટું નિવેદન

લોકસભામાં ઓપરેશન સિંદૂર પર ચર્ચા થઈ રહી છે. તેમાં ભાગ લેતા વિદેશ મંત્રી એસ જયશંકરે વિગતવાર માહિતી આપી. તેમણે કહ્યું કે આતંકવાદ સામે અમારી શૂન્ય સહિષ્ણુતા નીતિ છે. અમે યુએનએસસીમાં અમારો મુદ્દો રજૂ કર્યો. દુનિયાને કહ્યું કે આતંકવાદ પર અમારી શૂન્ય સહિષ્ણુતા નીતિ છે. યુએનએસસીએ ભારતનો પક્ષ સ્વીકાર્યો. વિદેશ મંત્રાલયનું કામ પાકિસ્તાનના કાવતરાનો પર્દાફાશ કરવાનું હતું. અમારે ખૂબ જ કડક પગલાં લેવા પડ્યા. પહેલગામ આતંકવાદી હુમલા પછી અમે કડક પગલાં લીધાં. અમે પાકિસ્તાનને દુનિયા સમક્ષ ખુલ્લું પાડ્યું. આ દરમિયાન, તેમણે યુએસ રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના યુદ્ધવિરામના દાવાને પણ નકારી કાઢ્યો.

Watch: Speaking at the Lok Sabha, EAM S. Jaishankar says, “…The focus of our diplomacy was understandably the United Nations Security Council. The challenge for us was that, at this particular time, Pakistan was a member of the Security Council, and we were not. Therefore, we… pic.twitter.com/KZNW1RYF5n — IANS (@ians_india) July 28, 2025

ગૃહમાં બોલતા, વિદેશ મંત્રી એસ જયશંકરે કહ્યું કે, પહેલગામ હુમલા પછી સ્પષ્ટ, મજબૂત અને મક્કમ સંદેશ મોકલવો જરૂરી હતો. અમારે સ્પષ્ટ કરવું પડ્યું કે આના ગંભીર પરિણામો આવશે. પહેલું પગલું એ લેવામાં આવ્યું કે સુરક્ષા પરની કેબિનેટ સમિતિની બેઠક 23 એપ્રિલે યોજાઈ. આ બેઠકમાં 5 નિર્ણયો લેવામાં આવ્યા.

Watch: Speaking at the Lok Sabha, EAM S. Jaishankar says, “When Operation Sindoor was launched, we clearly spelled out our objectives… We were living up to the commitment that those responsible for this attack would be held accountable. This was a commitment endorsed by the UN… pic.twitter.com/5B6pNk35yd — IANS (@ians_india) July 28, 2025

પાકિસ્તાન સરહદ પાર આતંકવાદને ટેકો આપવાનું બંધ ન કરે ત્યાં સુધી 1960 ની સિંધુ જળ સંધિ તાત્કાલિક અસરથી સ્થગિત કરવામાં આવશે.

અટારી ચેકપોસ્ટ તાત્કાલિક અસરથી બંધ કરવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો.

SARC વિઝા મુક્તિ યોજના હેઠળ મુસાફરી કરતા પાકિસ્તાની નાગરિકોને હવે આમ કરવાની મંજૂરી આપવામાં આવશે નહીં.

પાકિસ્તાની હાઇ કમિશનના સંરક્ષણ, નૌકાદળ અને હવાઈ સલાહકારોને પર્સોના નોન ગ્રેટા જાહેર કરવામાં આવશે.

હાઇ કમિશનની કુલ સંખ્યા 55 થી ઘટાડીને 30 કરવામાં આવશે.

Watch: Speaking at the Lok Sabha, EAM S. Jaishankar says, “The common message was that India is exercising its right to defend itself against terrorism. The targets hit on the 7th of May were known terrorist headquarters and infrastructure. There will be no mediation; anything… pic.twitter.com/q0b5J0AAeB — IANS (@ians_india) July 28, 2025

વિદેશ મંત્રીએ કહ્યું, સુરક્ષા બાબતોની કેબિનેટ સમિતિના પ્રથમ પગલાં પછી પહેલગામ હુમલા પર ભારતનો પ્રતિભાવ અહીં જ અટકશે નહીં તે ખૂબ જ સ્પષ્ટ હતું. રાજદ્વારી અને વિદેશ નીતિના દૃષ્ટિકોણથી અમારું કાર્ય પહેલગામ હુમલાની વૈશ્વિક સમજને આકાર આપવાનું હતું. અમે જે કરવાનો પ્રયાસ કર્યો તે આંતરરાષ્ટ્રીય સમુદાયને પાકિસ્તાન દ્વારા સરહદ પાર આતંકવાદના લાંબા સમયથી થઈ રહેલા ઉપયોગને પ્રકાશિત કરવાનો હતો. અમે સમજાવ્યું કે આ હુમલો કેવી રીતે જમ્મુ અને કાશ્મીરની અર્થવ્યવસ્થાને નિશાન બનાવવા અને ભારતના લોકોમાં સાંપ્રદાયિક વિખવાદ ફેલાવવાનો હતો.

ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે કોઈ મધ્યસ્થી નહોતો

વિદેશ મંત્રી જયશંકરે કહ્યું કે, અમેરિકાના ઉપરાષ્ટ્રપતિ જેડી વાન્સે 9 મેના રોજ પીએમ મોદીને ફોન કર્યો હતો. તેમણે કહ્યું હતું કે પાકિસ્તાન મોટા હુમલાની તૈયારી કરી રહ્યું છે. આ અંગે વડાપ્રધાન મોદીએ કહ્યું કે અમે પાકિસ્તાનને યોગ્ય જવાબ આપીશું. ભારતે પાકિસ્તાનને જવાબદારીપૂર્વક જવાબ આપ્યો. આ દરમિયાન વિદેશ મંત્રી જયશંકરે ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના દાવાને ફગાવી દીધો. જયશંકરે કહ્યું કે ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે કોઈ મધ્યસ્થી નથી.