કોંગ્રેસ પાર્ટી નવી દિલ્હીમાં તેના રાષ્ટ્રીય કાર્યાલય ખાતે પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરી રહી છે. આ સંમેલન દરમિયાન કોંગ્રેસે વડાપ્રધાન મોદી પર ગંભીર આરોપ લગાવ્યા હતા. કોંગ્રેસ પ્રવક્તા સુપ્રિયા શ્રીનાતે અને પવન ખેરાએ દાવો કર્યો કે પીએમ મોદી લોકશાહી સાથે રમત રમી રહ્યા છે, તેઓ ચૂંટણી જીતવા માટે ઈઝરાયેલની એજન્સીઓની મદદથી દેશમાં ચૂંટણીઓને પ્રભાવિત કરી રહ્યા છે.

કોંગ્રેસનો આરોપ છે કે પીએમ મોદી ચૂંટણીને પ્રભાવિત કરવા માટે ઈઝરાયેલની એજન્સીની મદદ લઈ રહ્યા છે. પવન ખેડાએ જણાવ્યું હતું કે, દેશની લોકશાહી ખતરામાં છે, તેઓ અન્ય દેશોને મળીને સરકારમાં બેસીને દેશની લોકશાહી સામે ષડયંત્ર કરી રહ્યા છે.

કોંગ્રેસ પ્રવક્તાએ શું કહ્યું?

કોંગ્રેસના પ્રવક્તા સુપ્રિયા શ્રીનાતે કહ્યું કે આંતરરાષ્ટ્રીય જૂથોના પત્રકાર જૂથોએ દાવો કર્યો છે કે ઇઝરાયેલના કોન્ટ્રાક્ટરોએ વિશ્વની ત્રણ ચૂંટણીઓને પ્રભાવિત કરી છે. તેની મુખ્ય યુક્તિ જૂઠ ફેલાવવાની છે. આ એજન્સીઓના નિશાન ભારતમાં પણ મળી આવ્યા છે. સરકારની સંમતિ વિના આવું થઈ શકે નહીં. તેમણે કહ્યું કે જૂઠ ફેલાવવાની તેમની પદ્ધતિ બીજેપી આઈટી સેલ સાથે મેળ ખાય છે.

ताज्जुब है कि BJP IT सेल और इजराइली फर्म का काम करने का तरीका हूबहू है।

लेकिन BJP IT सेल ने केरल की छात्र नेता मिवा की फोटो वायरल कर उसे राहुल जी व भारत जोड़ो यात्रा से जोड़ दिया।

ભાજપ રાહુલ ગાંધી વિરુદ્ધ જુઠ્ઠાણું ફેલાવે છે

કોંગ્રેસ પ્રવક્તા સુપ્રિયા શ્રીનાતે કહ્યું કે ભૂતકાળમાં ભારત જોડો યાત્રા દરમિયાન બીજેપી આઈટી સેલે એવું જૂઠ ફેલાવ્યું હતું કે પાકિસ્તાન ઝિંદાબાદના નારા લગાવનાર યુવતી રાહુલ ગાંધીને મળી હતી. તેવી જ રીતે રાહુલ ગાંધીના નિવેદનને ઉદયપુર હત્યાકાંડ સાથે ખોટી રીતે જોડવામાં આવ્યું હતું.

लेकिन BJP नेताओं और IT सेल ने राहुल जी के उस बयान को उदयपुर हत्याकांड के आरोपियों से जोड़कर शेयर किया।

પૂર્વોત્તર વિશે કોંગ્રેસે શું કહ્યું?

કોંગ્રેસના પ્રવક્તાએ આક્ષેપ કર્યો હતો કે નાગાલેન્ડના વિકાસ અંગેના ભાજપના ઊંચા દાવાઓ જમીની વાસ્તવિકતાથી દૂર છે અને ઉત્તરપૂર્વીય રાજ્ય હજુ પણ વ્યાપક બેરોજગારી, સારા રસ્તાઓ, વીજળી અને પાણી પુરવઠાના અભાવથી ઝઝૂમી રહ્યું છે. બુધવારે પત્રકારો સાથેની વાતચીતમાં તેમણે જણાવ્યું હતું કે રાજ્યના બે મોટા શહેરો દીમાપુર અને કોહિમા હજુ પણ અવ્યવસ્થિત વીજળી, પાણી પુરવઠા અને ખરાબ રસ્તાઓથી ઝઝૂમી રહ્યા છે, જેના કારણે રાજ્યના અન્ય શહેરોમાં સ્થિતિ વધુ ખરાબ છે અને યુવાનો રોજગાર નથી.

