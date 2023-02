સરકાર IPC, CRPC, ફોરેન્સિક અને એવિડન્સ એક્ટમાં સુધારો કરશે

કેન્દ્રીય ગૃહ પ્રધાન અમિત શાહ ગુરુવારે દિલ્હી પોલીસની 76મી રાઈઝિંગ ડે પરેડમાં હાજરી આપી હતી. તેમણે પોતાના સંબોધનમાં કહ્યું કે, આ મારા માટે ગર્વની ક્ષણ છે કે હું 75 વર્ષથી વધુ સમયના વારસાનો હિસ્સો છું. દિલ્હી પોલીસ આઝાદીથી લઈને આજ સુધી તેના કામ માટે જાણીતી છે અને સમગ્ર દેશ દ્વારા તેની પ્રશંસા કરવામાં આવી છે. હું એ જવાનોને શ્રદ્ધાંજલિ આપવા માંગુ છું જેમણે સેવામાં પોતાના જીવનનું બલિદાન આપ્યું. આઝાદી પછી, દિલ્હી પોલીસ શાંતિ, સેવા, ન્યાયના નારા સાથે આગળ વધી અને તેના કામ અને કાર્યપદ્ધતિમાં પરિવર્તન લાવ્યું, જે દેશ માટે ફાયદાકારક છે.

Delhi| It is a moment of pride for me that I am part of a legacy of more than 75 years. Delhi Police has been known for their work since independence to present day & has been appreciated by the whole nation: Amit Shah Home Minister at the 76th Raising Day Parade of Delhi Police pic.twitter.com/6aXYAGVQPi

— ANI (@ANI) February 16, 2023