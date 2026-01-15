રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે AI ચિપ્સ પર 25 ટકા ટેરિફ લાદ્યો

ન્યુ યોર્કઃ રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે કેટલીક એડવાન્સ્ડ કોમ્પ્યુટર ચિપ્સ પર 25 ટકા ટેરિફ લગાવ્યો છે. ટ્રમ્પ પ્રશાસનનું કહેવું છે કે આ એડવાન્સ્ડ કોમ્પ્યુટર ચિપ્સમાં એનવિડિયા (Nvidia)નું H200 AI પ્રોસેસર અને AMD દ્વારા બનાવવામાં આવેલી સમાન ચિપ MI325Xનો સમાવેશ થાય છે. આ એ જ ચિપ્સ છે જેને એનવિડિયા ચીનમાં વેચવાની યોજના બનાવી રહી હતી.
આ નિર્ણય એક મોટા કરારનો ભાગ છે, જેના હેઠળ અમેરિકી સરકારને રેવન્યુ મળશે અને એનવિડિયાને ચીનને કેટલીક ચિપ્સનું વેચાણ ફરી શરૂ કરવાની મંજૂરી મળશે, જેને અગાઉ રોકી દેવામાં આવ્યું હતું.
પસંદગીની AI ચિપ્સ પર 25 ટકા ટેરિફ
વ્હાઇટ હાઉસ અનુસાર આ નિર્ણય રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા સાથે જોડાયેલી ચિંતાઓને કારણે લેવામાં આવ્યો છે. બુધવારે જાહેર કરાયેલા આંકડાઓ મુજબ આ ટેરિફ માત્ર કેટલીક પસંદગીની હાઈ-એન્ડ ચિપ્સ પર લાગુ પડે છે અને હાલ મોટા ભાગની વિદેશમાં બનેલી સેમિકન્ડક્ટર ચિપ્સ પર લાગુ થતો નથી. જોકે ટ્રમ્પ પ્રશાસને સ્પષ્ટ કર્યું છે કે આવનારા સમયમાં વધુ કડક ટેરિફ લાગુ કરવામાં આવશે. ફેક્ટ શીટમાં ચેતવણી આપવામાં આવી છે કે ટ્રમ્પ ‘નજીકના ભવિષ્ય’માં સેમિકન્ડક્ટર પર વ્યાપક પ્રતિબંધો લાવી શકે છે.
વ્હાઇટ હાઉસ દ્વારા જારી કરાયેલા નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે અમેરિકા હાલ પોતાની જરૂરિયાતની ચિપ્સમાંથી માત્ર આશરે 10 ટકા જ સંપૂર્ણ રીતે દેશમાં બનાવે છે, જેને કારણે તે વિદેશી સપ્લાય ચેઇન્સ પર અત્યંત નિર્ભર બની ગયું છે. વિદેશી સપ્લાય ચેઇન્સ પરની આ નિર્ભરતા એક મોટું આર્થિક અને રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા જોખમ છે.
ટેરિફમાં શું સામેલ છે અને શું નથી
આ ટેરિફ તાઇવાનમાં બનેલી એડવાન્સ્ડ ચિપ્સ, જેમ કે એનવિડિયા H200 અને AMD MI325X પર લાગુ પડે છે. તેનો અર્થ એ છે કે એનવિડિયાને ચીનમાં ગ્રાહકોને આ ચિપ્સ વેચતાં પહેલાં હવે 25 ટકા ટેરિફ ચૂકવવો પડશે.
જોકે આ ટેરિફ તે ચિપ્સ પર લાગુ નહીં થાય જે અમેરિકાની ટેક્નોલોજી સપ્લાય ચેનને મજબૂત કરવા માટે આયાત કરવામાં આવે છે અથવા સેમિકન્ડક્ટર સંબંધિત ઉત્પાદનોના ઘરેલુ ઉત્પાદનને વધારવા માટે ઉપયોગમાં લેવાય છે. વ્હાઇટ હાઉસે વધુમાં જણાવ્યું છે કે આ ટેરિફ અમેરિકન ડેટા સેન્ટરો, સ્ટાર્ટઅપ્સ, ડેટા સેન્ટર સિવાયના ઉપભોક્તા ઉપયોગો, નાગરિક ઔદ્યોગિક હેતુઓ અથવા અમેરિકન જાહેર ક્ષેત્રના ઉપયોગ માટે બનાવવામાં આવેલી ચિપ્સ પર લાગુ નહીં થાય.