BMC Election: સચિન તેંડુલકરે મત આપી નાગરિકોને કરી આવી અપીલ

ક્રિકેટના દિગ્ગજ ખેલાડી સચિન તેંડુલકરે પણ મહારાષ્ટ્ર નાગરિક ચૂંટણીમાં મતદાન કર્યું અને તેને ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ ચૂંટણી ગણાવી. તેમણે જનતાને અપીલ કરી કે તેઓ બહાર નીકળીને મતદાન કરે જેથી તેઓ લોકશાહી રીતે પોતાનો અભિપ્રાય વ્યક્ત કરી શકે.
મહારાષ્ટ્ર નાગરિક ચૂંટણી માટે મતદાન ચાલી રહ્યું છે. આ દરમિયાન ક્રિકેટર સચિન તેંડુલકર પણ મુંબઈમાં તેમના મતદાન મથક પહોંચ્યા હતા અને મતદાન કર્યું હતું. તેમની હાજરીએ મતદાન મથક પર હાજર લોકોનું ધ્યાન ખેંચ્યું. મતદાન કર્યા પછી, તેમણે મીડિયાને પોતાનો શાહીવાળો અંગૂઠો બતાવ્યો અને લોકશાહીમાં ભાગીદારી વિશે સંદેશ પણ આપ્યો.
મતદાન કર્યા પછી, સચિન તેંડુલકરે ચૂંટણીના મહત્વ પર ભાર મૂક્યો. તેમણે કહ્યું, “આ એક ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ ચૂંટણી છે. તે આપણને આપણા મત દ્વારા આપણા મંતવ્યો વ્યક્ત કરવાની તક આપે છે. હું દરેકને બહાર આવીને મતદાન કરવા વિનંતી કરું છું.” સચિને મતદાનને લોકશાહી અધિકાર અને ફરજ બંને ગણાવીને લોકોને જવાબદારી લેવા વિનંતી કરી.
મુંબઈમાં ઉત્સાહભેર મતદાન
મુંબઈના વિવિધ વોર્ડમાં વહેલી સવારથી મતદાન ચાલુ છે. ઘણા વિસ્તારોમાં યુવાનો અને વરિષ્ઠ નાગરિકોમાં ઉત્સાહ સ્પષ્ટ જોવા મળ્યો. મહારાષ્ટ્રના રાજકારણ તેમજ રાજધાની મુંબઈના વહીવટ માટે BMC ચૂંટણી હંમેશા મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે.