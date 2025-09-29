તમિલનાડુમાં ભાગદોડમાં પોલીસે મોટી કાર્યવાહી કરી

તમિલનાડુના કરુરમાં ભાગદોડ કેસમાં પોલીસે મોટી કાર્યવાહી કરી છે. ભાગદોડ અંગે અફવા ફેલાવવા બદલ ત્રણ લોકોની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. આમાં ભાજપ અને ટીવીકે નેતાઓનો સમાવેશ થાય છે. પોલીસે પેરુમ્બક્કમથી ભાજપના રાજ્ય સચિવ (કલા અને સંસ્કૃતિ) સહાયમ, મંગાડુથી ટીવીકે સભ્ય શિવનેશ્વરન અને અવડીથી ટીવીકે 46મા વોર્ડ સચિવ સરથકુમાર કુમારની ધરપકડ કરી હતી. ભાગદોડમાં આશરે 40 લોકોના મોત થયા હતા.
શું છે મામલો?
27 સપ્ટેમ્બરના રોજ, તમિલનાડુના કરુરમાં તમિલગા વેત્રી કઝગમ (ટીવીકે) પાર્ટીની એક રેલી યોજાઈ હતી. ટીવીકેના વડા અને અભિનેતા વિજય મોડી રાત્રે તેને સંબોધિત કરી રહ્યા હતા. વહીવટીતંત્રને લખેલા પત્રમાં, પાર્ટીએ માત્ર 10,000 થી 15,000 લોકોના મતદાનનો અંદાજ લગાવ્યો હતો. જોકે, 50,000 થી વધુ લોકો પહોંચ્યા હતા. રેલીનું સ્થળ ખૂબ જ મર્યાદિત હતું. વધુમાં, અભિનેતા વિજય બપોરે ૧૨ વાગ્યે રેલીમાં પહોંચવાના હતા, પરંતુ તેઓ સાંજે ૭ વાગ્યે પહોંચ્યા, લગભગ સાત કલાક મોડા. આનાથી ભીડ ગુસ્સે થઈ ગઈ. ઘણા વીડિયોમાં લોકોએ અભિનેતા પર ચપ્પલ ફેંકતા દર્શાવ્યા હતા. એવું અહેવાલ છે કે લોકો તેમની નજીક જવા માટે ઉત્સુક હતા, જેના કારણે ધક્કામુક્કી અને ધક્કામુક્કી થઈ હતી. થોડા જ સમયમાં, રેલીમાં ભાગદોડ મચી ગઈ, જેના પરિણામે બાળકો અને મહિલાઓ સહિત 40 લોકોનાં મોત થયા.