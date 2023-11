દિલ્હીની હવામાં ભળ્યું ‘ઝેર’, GRAP 3 લાગુ કરવામાં આવશે

દિલ્હીમાં વધતું પ્રદૂષણ એક સમસ્યા બની રહ્યું છે. પરસ સળગાવવાની ઘટનાઓ અને હવામાનમાં ફેરફાર વચ્ચે દિલ્હી ગુરુવારે ધુમ્મસથી ઘેરાયેલું રહ્યું. સૂર્ય પણ ઝાકળની પાછળ છુપાયેલો દેખાયો. CPCBના ડેટા અનુસાર, ગુરુવારે દિલ્હીનો સરેરાશ હવા ગુણવત્તા સૂચકાંક 392 નોંધાયો હતો. જો કે, એવા ઘણા ક્ષેત્રો હતા જ્યાં AQI લેબલ 400ને પાર કરી ગયું હતું. વૈજ્ઞાનિકોએ આગાહી કરી છે કે આગામી બે અઠવાડિયા સુધી પ્રદૂષણની સ્થિતિ વધુ વણસી જશે. ડૉક્ટરોએ એક એડવાઈઝરી ચેતવણી પણ જારી કરી છે કે પ્રદૂષણની આ સ્થિતિ દર્દીઓના જીવન માટે જોખમી બની શકે છે. દિલ્હી સરકારને 5 ધોરણ સુધીના બાળકોને શાળાના બદલે ઓનલાઈન ભણાવવાની જોગવાઈ કરવાની સલાહ આપવામાં આવી છે. એવું માનવામાં આવે છે કે તેને શુક્રવારથી લાગુ કરવામાં આવી શકે છે.

In light of the rising pollution levels, all govt and private primary schools in Delhi will remain closed for the next 2 days

— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) November 2, 2023