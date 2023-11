ભારત શ્રીલંકાને 302 રન હરાવી સેમિફાઇનલમાં પહોંચ્યું

મોહમ્મદ શમી અને મોહમ્મદ સિરાજે વિશ્વ કપની 33મી મેચમાં શ્રીલંકાને 55 રનમાં આઉટ કરીને તબાહી મચાવી દીધી હતી. આ સાથે ટીમ ઈન્ડિયા 302 રને જીત મેળવીને સેમીફાઈનલની ટિકિટ મેળવનારી પ્રથમ ટીમ બની ગઈ છે. મોહમ્મદ શમીએ 5 અને સિરાજે 3 વિકેટ ઝડપી હતી. આ પહેલા શુભમન ગિલ, વિરાટ કોહલી અને શ્રેયસ અય્યરની શાનદાર ઇનિંગ્સના કારણે ભારતે શ્રીલંકા સામે 50 ઓવરમાં 357 રનનો મોટો સ્કોર બનાવ્યો હતો. ભારતે વર્લ્ડ કપની 7માંથી 7 મેચ જીતીને ટાઇટલ પર સૌથી મજબૂત દાવો પણ કર્યો છે.

India are through to the semi-finals 🎉 A record win over Sri Lanka seals a top four spot 📝⬇️#INDvSL #CWC23https://t.co/G49WMgTuEc — ICC (@ICC) November 2, 2023

ભારતના 357 રનના જવાબમાં બેટિંગ કરવા આવેલી શ્રીલંકાની ટીમની શરૂઆત ખૂબ જ ખરાબ રહી હતી. જસપ્રિત બુમરાહે શ્રીલંકાની ઇનિંગ્સના પહેલા જ બોલ પર પથુમ નિશંકાને આઉટ કર્યો હતો. આ પછી દિમુથ કરુણારત્ને મોહમ્મદ સિરાજનો શિકાર બન્યો હતો. દિમુથ કરુણારત્ને પણ ખાતું ખોલવામાં નિષ્ફળ રહ્યો હતો. તે જ સમયે જ્યારે ત્રીજો શ્રીલંકન ખેલાડી આઉટ થયો ત્યારે ટીમનો સ્કોર માત્ર 2 રન હતો.

A performance for the ages from India 😲 Read the report of India’s biggest-ever Men’s World Cup win 📝⬇️#CWC23 #INDvSLhttps://t.co/2noMIR4jON — ICC (@ICC) November 2, 2023

શ્રીલંકાની સ્થિતિ ખરાબથી ખરાબ થતી ગઈ

શ્રીલંકાના બેટ્સમેનોને આઉટ કરવાની પ્રક્રિયા અહીં અટકી ન હતી. આ પછી કુસલ મેન્ડિસ આઉટ થયો હતો, તે સમયે શ્રીલંકાનો સ્કોર 3 હતો એટલે કે 3 રનમાં શ્રીલંકાના 4 બેટ્સમેન પેવેલિયન પરત ફર્યા હતા. જેમ-જેમ મેચ આગળ વધતી ગઈ તેમ તેમ શ્રીલંકાની ટીમની સ્થિતિ ખરાબ થતી ગઈ… ચરિથ અસલંકા 24 બોલમાં 1 રન બનાવીને આઉટ થઈ ગયો. ચરિથ અસલંકાને મોહમ્મદ શમીએ આઉટ કર્યો હતો. તે જ સમયે, તેના પછીના બોલ પર મોહમ્મદ શમીએ દુષણ હેમંતને આઉટ કર્યો. દુષણ હેમંત પોતાનું ખાતું ખોલવામાં નિષ્ફળ રહ્યો હતો.

Mohammed Shami is the @aramco #POTM for his incisive spell which bowled out Sri Lanka for a paltry total 💪#CWC23 | #INDvSL pic.twitter.com/GncH9zK8yE — ICC (@ICC) November 2, 2023

શ્રીલંકાના 5 બેટ્સમેન શૂન્ય પર પેવેલિયન પરત ફર્યા હતા

ભારતીય બોલરોનો પાયમાલ ચાલુ રહ્યો. આ પછી મોહમ્મદ શમીએ દુષ્મંત ચમીરાને આઉટ કર્યો. દુષ્મંથા ચમીરા પણ કોઈ રન બનાવ્યા વિના પેવેલિયન પરત ફર્યો હતો. આ રીતે શ્રીલંકાના 7 બેટ્સમેન 22 રનમાં આઉટ થઈ ગયા હતા. શ્રીલંકાના 5 બેટ્સમેન શૂન્ય પર આઉટ થયા હતા. જ્યારે શ્રીલંકાની ટીમ 8 બેટ્સમેનો બાદ ડબલ ફિગર પણ પાર કરી શકી નથી. જોકે, એક તરફ અનુભવી એન્જેલો મેથ્યુઝે લડત આપવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો, પરંતુ તે પણ શ્રીલંકા માટે મોટી હાર ટાળી શક્યો નહોતો.

A record win at Wankhede helps India qualify for the semi-final stage of the #CWC23 🎇#INDvSL📝: https://t.co/BtA9m9MDWT pic.twitter.com/e5aTueJHls — ICC (@ICC) November 2, 2023

શ્રીલંકાના બેટ્સમેનો લાચાર અને લાચાર દેખાતા હતા

ભારતીય બોલરોએ શાનદાર બોલિંગ રજૂ કરી હતી. ખાસ કરીને ભારતીય ફાસ્ટ બોલરો પાસે શ્રીલંકાના બેટ્સમેનોનો કોઈ જવાબ નહોતો. જસપ્રીત બુમરાહ, મોહમ્મદ સિરાજ અને મોહમ્મદ શમી સામે શ્રીલંકાના બેટ્સમેનો લાચાર અને લાચાર દેખાતા હતા.

SEMI-FINALS 🔒 India have booked their berth for the #CWC23 knockouts 👏 pic.twitter.com/Q0UVffp6iY — ICC (@ICC) November 2, 2023

શમી-સિરાજ અને બુમરાહે તબાહી મચાવી હતી

ભારત તરફથી મોહમ્મદ શમી સૌથી સફળ બોલર રહ્યો હતો. મોહમ્મદ શમીએ 5 બેટ્સમેનોને આઉટ કર્યા હતા. જ્યારે મોહમ્મદ સિરાજે 3 વિકેટ લીધી હતી. આ સિવાય જસપ્રિત બુમરાહ અને રવિન્દ્ર જાડેજાને 1-1 સફળતા મળી છે.

શ્રીલંકાએ ટોસ જીતીને બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો હતો

આ પહેલા શ્રીલંકાના કેપ્ટન કુસલ મેન્ડિસે ટોસ જીતીને બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો હતો. પ્રથમ બેટિંગ કરવા આવેલી ટીમ ઈન્ડિયાએ 50 ઓવરમાં 8 વિકેટે 357 રન બનાવ્યા હતા. ભારતીય ઓપનર શુભમન ગિલે 92 બોલમાં 92 રન બનાવ્યા હતા. વિરાટ કોહલીએ 94 બોલમાં 88 રનનું યોગદાન આપ્યું હતું. આ સિવાય શ્રેયસ અય્યરે 56 બોલમાં 82 રન બનાવ્યા હતા. જોકે. ભારતીય ટીમની શરૂઆત સારી રહી ન હતી. ટીમ ઈન્ડિયાનો કેપ્ટન રોહિત શર્મા શૂન્ય પર પેવેલિયન પરત ફર્યો હતો. પરંતુ આ પછી વિરાટ કોહલી અને શુભમન ગિલ વચ્ચે 189 રનની મોટી ભાગીદારી થઈ હતી. શ્રીલંકા તરફથી દિલશાન મધુસંકા સૌથી સફળ બોલર રહ્યો હતો. દિલશાન મધુશંકાએ 5 ભારતીય ખેલાડીઓને પોતાનો શિકાર બનાવ્યો હતો. દુષ્મંથા ચમીરાએ 1 વિકેટ પોતાના નામે કરી હતી.