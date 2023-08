મણિપુર હિંસા પર PM મોદીનું લોકસભામાં નિવેદન, ‘શાંતિનો સૂર્ય નજીકના ભવિષ્યમાં ચોક્કસ ઊગશે’

લોકસભામાં અવિશ્વાસ પ્રસ્તાવ પરની ચર્ચાનો જવાબ આપતા વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ કહ્યું કે અમે હંમેશા મણિપુર પર ચર્ચા કરવા તૈયાર હતા, પરંતુ વિપક્ષ ભાગતો રહ્યો. આ દરમિયાન તેમણે કોંગ્રેસ નેતા રાહુલ ગાંધી પર પણ પ્રહારો કર્યા હતા. પીએમ મોદીએ કહ્યું, અમે કહ્યું કે મણિપુર પર ચર્ચા કરો. ગૃહમંત્રી અમિત શાહે પત્ર લખીને પણ આ વાત કરી હતી, પરંતુ તેમનામાં હિંમત અને ઈરાદો નહોતો. પેટમાં પાપ હતું. પેટમાં દુખાવો થઈ રહ્યો હતો અને માથું ફાટી રહ્યું હતું. તેમણે આગળ કહ્યું, દેશના ગૃહ પ્રધાન અમિત શાહે બુધવારે લોકસભામાં મણિપુર વિશે કોઈપણ રાજકારણ વિના બે કલાક સુધી વિગતવાર સમજાવ્યું. સરકાર અને દેશની ચિંતા વ્યક્ત કરી. જેમાં જનતાને જાગૃત કરવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હતો. આમાં ગૃહ દ્વારા મણિપુરના લોકોને વિશ્વાસનો સંદેશ આપવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હતો. દેશની સુધારણા અને મણિપુરની સમસ્યા માટે માર્ગ શોધવાનો પ્રામાણિક પ્રયાસ થયો, પરંતુ તેમની પાસે રાજકારણ સિવાય બીજું કંઈ જ નથી.

#WATCH | PM Narendra Modi speaks on Manipur; says, “Both the state and central governments are doing everything possible to ensure that the accused get the strictest punishment. I want to assure the people that peace will be restored in Manipur in the coming time. I want to tell… pic.twitter.com/cgI7RqSWs4

મણિપુરમાં થઈ રહેલી હિંસા વિશે શું કહ્યું?

પીએમ મોદીએ કહ્યું કે મણિપુરને લઈને કોર્ટનો નિર્ણય આવ્યો છે. તેના પક્ષમાં અને વિરોધમાં પરિસ્થિતિ બગડી અને હિંસાનો સમયગાળો શરૂ થયો. આમાં ઘણા પરિવારોને મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડ્યો હતો, મહિલાઓ પર ગંભીર ગુનાઓ આચરવામાં આવ્યા હતા. આ ગુનો અક્ષમ્ય છે. રાજ્ય અને કેન્દ્ર સરકાર ગુનેગારોને સખત સજા થાય તે સુનિશ્ચિત કરવા સાથે મળીને કામ કરી રહી છે. હું જનતાને ખાતરી આપવા માંગુ છું કે નજીકના ભવિષ્યમાં રાજ્યમાં શાંતિનો સૂરજ ચોક્કસપણે ઉગશે. મણિપુરની જનતાને વિનંતી કરતા પીએમ મોદીએ કહ્યું કે દેશ અને ગૃહ તમારી સાથે છે. આપણે સાથે મળીને આ પડકારનો ઉકેલ શોધીશું. હું મણિપુરના લોકોને ખાતરી આપું છું કે તેઓ ફરીથી વિકાસ તરફ આગળ વધવાના આ પ્રયાસમાં કોઈ કસર છોડશે નહીં.

#WATCH | PM Modi says, “People of the country have no confidence in Congress. Due to arrogance, they are not able to see the reality. In Tamil Nadu, they won in 1962 and since 1962 the people of Tamil Nadu are saying ‘No Congress’. In West Bengal they won in 1972, people of West… pic.twitter.com/8xHvTcIIKm

