આતંકવાદી હુમલા બાદ સાઉદી અરેબિયાથી PM મોદીના નિર્દેશ

જમ્મુ અને કાશ્મીરના પહલગામમાં પ્રવાસીઓ પર થયેલા આતંકવાદી હુમલા બાદ, સાઉદી અરેબિયાના બે દિવસના પ્રવાસે રહેલા વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ સાથે ફોન પર વાત કરી અને આ મામલે નક્કર અને કડક કાર્યવાહી કરવા જણાવ્યું. પ્રધાનમંત્રીએ ગૃહમંત્રીને પણ ઘટનાસ્થળની મુલાકાત લેવા જણાવ્યું છે. આ દરમિયાન, અમિત શાહે નવી દિલ્હીમાં એક ઉચ્ચ સ્તરીય બેઠક યોજી છે. લેફ્ટનન્ટ ગવર્નર મનોજ સિંહા, મુખ્યમંત્રી ઓમર અબ્દુલ્લા, સીઆરપીએફ ડીજી, જમ્મુ અને કાશ્મીર ડીજીપી અને સેનાના અધિકારીઓએ વીડિયો કોન્ફરન્સિંગ દ્વારા બેઠકમાં હાજરી આપી હતી. બેઠક બાદ શાહે કહ્યું કે આતંકવાદીઓને કોઈપણ કિંમતે બક્ષવામાં આવશે નહીં. અમિત શાહ BSFના ખાસ હેલિકોપ્ટરમાં શ્રીનગર જવા રવાના થયા છે. ત્યાં પહોંચ્યા પછી, તેઓ એક ઉચ્ચ સ્તરીય બેઠક કરશે, જેમાં સીએમ અબ્દુલ્લા પણ ભાગ લેશે.

I strongly condemn the terror attack in Pahalgam, Jammu and Kashmir. Condolences to those who have lost their loved ones. I pray that the injured recover at the earliest. All possible assistance is being provided to those affected.

Those behind this heinous act will be brought…

— Narendra Modi (@narendramodi) April 22, 2025