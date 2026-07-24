સોનમ વાંગચુકના ઉપવાસ સમાપ્ત થવા પર PM મોદીની પહેલી પ્રતિક્રિયા

સોનમ વાંગચુકે તેમના ઉપવાસ સમાપ્ત કર્યા છે. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ તેમને ઝડપથી સ્વસ્થ થવાની શુભેચ્છા પાઠવી છે.
સામાજિક કાર્યકર્તા સોનમ વાંગચુકે 26 દિવસની ભૂખ હડતાળ સમાપ્ત કર્યા પછી, વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ તેમને તેમના ડોકટરોની સલાહનું પાલન કરવા અને શક્ય તેટલી વહેલી તકે સ્વસ્થ થવા વિનંતી કરી. સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ ‘X’ પર વડા પ્રધાન મોદીએ લખ્યું,”હું સોનમજીને વિનંતી કરું છું કે તેઓ તેમના ડોકટરોની સલાહ મુજબ તેમની દિનચર્યા જાળવી રાખે અને શક્ય તેટલી વહેલી તકે તેમનું પાછલું વજન પાછું મેળવે. હું ભગવાનને પ્રાર્થના કરું છું કે સોનમજી સ્વસ્થ રહે.”
મેદાંતા હોસ્પિટલમાં મંત્રીઓની હાજરીમાં ઉપવાસ તોડ્યો
28 જૂનથી ભૂખ હડતાળ પર રહેલા સોનમ વાંગચુકે ગુરુગ્રામની મેદાંતા હોસ્પિટલમાં પોતાના ઉપવાસનો અંત લાવ્યો. કેન્દ્રીય મંત્રીઓ જેપી નડ્ડા અને જીતેન્દ્ર સિંહ, લેહ-લદ્દાખ સર્વોચ્ચ સંસ્થાના વરિષ્ઠ નેતાઓ, ડોક્ટરો અને વાંગચુકનો પરિવાર હાજર હતો. મંત્રીઓએ વાંગચુકને કપમાંથી એક ઘૂંટડી આપીને ઉપવાસ તોડવા માટે સમજાવ્યા. ઉપવાસ તોડતી વખતે, વાંગચુકે બંને મંત્રીઓનો હાથ પકડીને ઉપવાસ સમાપ્ત કરવા બદલ કૃતજ્ઞતા અને ખુશી વ્યક્ત કરી. તેમણે તેમની પત્ની ગીતાંજલી તરફ ફરીને કહ્યું કે તે હંમેશા તેમની સાથે રહી છે, કૃતજ્ઞતા વ્યક્ત કરવાને બદલે તેમની લાગણીઓ વ્યક્ત કરી રહી છે.
मैं सोनम जी से आग्रह करता हूँ की वो डॉक्टरों की सलाह के अनुसार अपनी दिनचर्या रखें और जल्द से जल्द अपना पुराना वज़न फिर से प्राप्त करें।
मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि सोनम जी स्वस्थ रहें।@Wangchuk66 @GitanjaliAngmo
— Narendra Modi (@narendramodi) July 23, 2026
સરકારે ત્રણ મુખ્ય ગેરંટીઓ આપી
હોસ્પિટલમાં કેન્દ્રીય મંત્રી જેપી નડ્ડાએ સરકારના આશ્વાસનો વાંચી સંભળાવ્યા. તેમણે જણાવ્યું કે સરકાર દિલ્હીના જંતર-મંતર પર શાંતિપૂર્ણ રીતે વિરોધ કરનારા અને 20 જુલાઈ, 2026 ના રોજ “સંસદ માર્ચ” માં ભાગ લેનારા યુવાનો સામે પોલીસ કેસ ન નોંધવા અંગે સકારાત્મક છે. વધુમાં, સરકારે પેપર લીકનો કાયમી ઉકેલ શોધવા અને સંસદમાં પરીક્ષા પ્રણાલીમાં સુધારા અંગે ચર્ચા કરવાની ખાતરી આપી છે. વધુમાં, તે પેપર લીકની ઘટનામાં જીવ ગુમાવનારા બાળકોના પરિવારોને પૂરતું વળતર આપવાનું સહાનુભૂતિપૂર્વક વિચારી રહી છે.
CJPનું વલણ અને પીએમ મોદીની જાહેરાત
આ દરમિયાન CJPના સ્થાપક અભિજીત દીપકે ‘X’ પર પોસ્ટ કરી, વાંગચુકના ઉપવાસ સમાપ્ત થવા પર રાહત વ્યક્ત કરી અને તેમની હિંમતનો આભાર માન્યો. જો કે, તેમણે સ્પષ્ટતા કરી કે શિક્ષણ મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાન રાજીનામું ન આપે ત્યાં સુધી જંતર-મંતર પર તેમના પક્ષનો વિરોધ ચાલુ રહેશે.
વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ એક વીડિયો સંદેશમાં જણાવ્યું હતું કે પેપર લીક લાખો વિદ્યાર્થીઓ માટે ખૂબ જ ચિંતાજનક મુદ્દો છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે છેલ્લા અઢી મહિનામાં અનેક કડક પગલાં લેવામાં આવ્યા છે અને દોષિતોને જેલમાં ધકેલી દેવામાં આવ્યા છે. વડા પ્રધાને જણાવ્યું હતું કે વિદ્યાર્થીઓના શૈક્ષણિક પ્રદર્શનને બગાડવામાં ન આવે તે માટે તાત્કાલિક પરીક્ષાઓ યોજવી અને ફાસ્ટ-ટ્રેક કોર્ટની સ્થાપના કરવી જરૂરી છે. તેમણે નિર્દેશ આપ્યો હતો કે કેબિનેટમાં ચર્ચા કર્યા પછી ફાસ્ટ-ટ્રેક કોર્ટ સંબંધિત બિલનો મુસદ્દો તૈયાર કરવામાં આવે અને સત્રના બીજા અઠવાડિયા, સોમવારથી શરૂ થતા સંસદમાં તેને પસાર કરવાના પ્રયાસો કરવામાં આવશે.