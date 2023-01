રાજસ્થાનમાં પીએમ મોદી, કહ્યું- ‘ભારત અટલ, અઝર અને અમર’

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ રાજસ્થાનના ભીલવાડામાં ભગવાન દેવનારાયણની 1111મી જન્મજયંતિની ઉજવણીમાં હાજરી આપી હતી. પીએમ અહીં જનસભાને સંબોધિત કરી રહ્યા છે. છેલ્લા ચાર મહિનામાં વડાપ્રધાનની રાજસ્થાનની આ ત્રીજી મુલાકાત છે. પીએમ મોદીએ કહ્યું કે તેઓ અહીં વડાપ્રધાનની જેમ નહીં, પરંતુ એક સામાન્ય માણસની જેમ ભક્તિ સાથે પ્રવાસી તરીકે આશીર્વાદ લેવા આવ્યા છે.

We take pride in the thousands of years old our history, civilisation & culture. Several civilisations of the world ended with time. Several attempts were made to break India geographically, culturally, socially & ideologically. But no power could finish India: PM in Bhilwara,Raj pic.twitter.com/YtDVfvzNtI

પીએમ મોદીએ કહ્યું કે તેઓ સમાજના દરેક વ્યક્તિના પ્રયાસોની પ્રશંસા કરે છે. વિપક્ષો પર નિશાન સાધતા તેમણે કહ્યું કે ભારતને સામાજિક અને વૈચારિક રીતે તોડવાના ઘણા પ્રયાસો થયા પરંતુ કોઈ સફળ થયું નહીં. ભારત એક પ્રદેશ નથી, પરંતુ સંભવિતતાની અભિવ્યક્તિ છે. ભારત મક્કમ, અજર અને અમર છે. આ આપણા દેશ અને સમાજની શક્તિ છે.

India is not just a tract of land but also an expression of our civilisation, culture, harmony&possibilities. That is why India is laying the foundation of its glorious future. The biggest inspiration behind this is the power of our society, of crores of people of the country: PM pic.twitter.com/lDI6QDPOqO

