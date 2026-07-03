PM મોદીએ અમરનાથ યાત્રીઓને પત્ર લખ્યો, જાણો શેની કરી અપીલ?

અમરનાથ યાત્રાનો પ્રારંભ થઈ ગયો છે. PM મોદીએ દેશભરના ભક્તોને એક ખાસ પત્ર લખીને શુભેચ્છાઓ પાઠવી હતી. તેમણે કહ્યું કે બાબા બર્ફાનીના દર્શન દરેક શિવભક્ત માટે સૌભાગ્યની વાત છે અને આ યાત્રા માત્ર ધાર્મિક શ્રદ્ધાનું જ નહીં પરંતુ ભારતની સાંસ્કૃતિક એકતાનું પણ પ્રતીક છે.
PM મોદીએ પત્ર દ્વારા યાત્રાળુઓને સુરક્ષિત મુસાફરી કરવા, પર્યાવરણનું રક્ષણ કરવા અને સ્થાનિક લોકો સાથે સહયોગ કરવા અપીલ કરી. તેમણે પાંચ મહત્વપૂર્ણ સંકલ્પો લેવા પણ વિનંતી કરી હતી જેથી આ યાત્રા શ્રદ્ધા તેમજ સેવા અને રાષ્ટ્ર નિર્માણનો સંદેશ આપી શકે.
પ્રધાનમંત્રીએ પોતાના પત્રમાં જણાવ્યું હતું કે બાબા અમરનાથના દર્શન કરવાની પવિત્ર વિધિ જ્યેષ્ઠ પૂર્ણિમાના દિવસે પ્રથમ પૂજાથી શરૂ થાય છે અને દેશભરમાંથી લાખો ભક્તો આ યાત્રામાં ભાગ લેવા માટે આવે છે. તેમણે કહ્યું કે અમરનાથ ધામની યાત્રા માત્ર આધ્યાત્મિક ઉર્જા પ્રદાન કરતી નથી પરંતુ ભારતની વિવિધતામાં એકતાની ભાવનાને પણ મજબૂત બનાવે છે. વિવિધ રાજ્યો, ભાષાઓ અને પરંપરાઓના લોકો બાબા બર્ફાનીના દર્શન કરવા માટે એક સામાન્ય શ્રદ્ધા સાથે ભેગા થાય છે. પ્રધાનમંત્રીએ યાત્રાના સફળ સંચાલન માટે શ્રી અમરનાથજી શ્રાઈન બોર્ડ, જમ્મુ અને કાશ્મીર વહીવટીતંત્ર, ભારતીય સેના, CRPF, જમ્મુ અને કાશ્મીર પોલીસ, ITBP, BSF, NDRF, ડોકટરો, આરોગ્ય કર્મચારીઓ, સ્વચ્છતા કર્મચારીઓ અને સ્વયંસેવકોના યોગદાનની પણ પ્રશંસા કરી.
પ્રધાનમંત્રીએ ભક્તોને કયા સંકલ્પો લેવા અપીલ કરી?
પ્રધાનમંત્રી મોદીએ યાત્રાળુઓને પાંચ મહત્વપૂર્ણ પ્રતિજ્ઞા લેવા વિનંતી કરી. તેમણે યાત્રા માર્ગ પર સ્વચ્છતા જાળવવા અને કચરો ન ફેંકવાની અપીલ કરી. તેમણે તમામ યાત્રાળુઓને વહીવટીતંત્ર અને સુરક્ષા એજન્સીઓના માર્ગદર્શિકાનું કાળજીપૂર્વક પાલન કરવા અને વરસાદ, ઠંડી અને કઠોર હવામાનને ધ્યાનમાં રાખીને અત્યંત સાવધાની રાખવા વિનંતી કરી. વધુમાં, “લોકલ માટે વોકલ” નો સંદેશ આપતા, તેમણે યાત્રાળુઓને તેમના કુલ યાત્રા ખર્ચના ઓછામાં ઓછા 10 ટકા જમ્મુ અને કાશ્મીરમાંથી સ્થાનિક ઉત્પાદનો ખરીદવા પર ખર્ચ કરવા વિનંતી કરી, જેથી સ્થાનિક લોકોની આજીવિકા મજબૂત બને. તેમણે રક્ષાબંધન નિમિત્તે “એક પેડ મા કે નામ” અભિયાન હેઠળ વૃક્ષારોપણ કરવા અને “રાષ્ટ્ર પ્રથમ” ની ભાવના સાથે પોતાની ફરજો બજાવવાનું પણ આહ્વાન કર્યું.
અમરનાથ યાત્રાને સાંસ્કૃતિક એકતાનું પ્રતીક કેમ કહેવામાં આવ્યું?
પ્રધાનમંત્રીએ કહ્યું કે અમરનાથ યાત્રા ફક્ત ભગવાન શિવના દર્શન સુધી મર્યાદિત નથી, પરંતુ ભારતની શાશ્વત પરંપરા, સેવાની ભાવના અને સાંસ્કૃતિક એકતાનું જીવંત ઉદાહરણ છે. તેમણે કહ્યું કે યાત્રા દરમિયાન, જમ્મુ અને કાશ્મીરના સ્થાનિક નાગરિકો યાત્રાળુઓનું ઉષ્માભર્યું સ્વાગત કરે છે, જ્યારે દેશભરમાંથી આવતા લોકો લંગર અને ભંડારા દ્વારા નિઃસ્વાર્થ સેવા આપે છે. આ પરંપરા “સર્વે ભવન્તુ સુખિનઃ” ના ભારતીય સાંસ્કૃતિક આદર્શને મજબૂત બનાવે છે અને દેશવાસીઓમાં ભાઈચારો અને એકતાનો સંદેશ આપે છે.
સલામત યાત્રા સુનિશ્ચિત કરવા માટે શું સલાહ આપવામાં આવી હતી?
પ્રધાનમંત્રીએ યાત્રાળુઓને યાત્રા દરમિયાન બેદરકારી ન રાખવા અને વહીવટીતંત્ર દ્વારા જારી કરાયેલ હવામાન ચેતવણીઓ અને માર્ગદર્શિકાઓનું પાલન કરવા વિનંતી કરી. તેમણે કહ્યું કે સુરક્ષા દળો અને વહીવટનો ઉદ્દેશ્ય દરેક યાત્રાળુ માટે સલામત અને સુગમ યાત્રા સુનિશ્ચિત કરવાનો છે. તેથી, દરેક વ્યક્તિએ સહકારની ભાવના સાથે મુસાફરી કરવી જોઈએ અને નિયમોનું પાલન કરવું જોઈએ. તેમણે વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો કે તમામ યાત્રાળુઓના સહયોગથી,આ વર્ષની યાત્રા શાંતિપૂર્ણ, સલામત અને સફળ થશે.
પ્રધાનમંત્રીએ તેમના પત્રના અંતે શું સંદેશ આપ્યો?
પ્રધાનમંત્રી મોદીએ તેમના પત્રના અંતે બાબા અમરનાથને બધા યાત્રાળુઓના સુખ, સમૃદ્ધિ અને સારા સ્વાસ્થ્ય માટે પ્રાર્થના કરી. તેમણે કહ્યું કે બાબા બર્ફાની દરેકના જીવનમાં નવી ઉર્જા, નવી ચેતના અને આધ્યાત્મિક શક્તિનો સંચાર કરે. પ્રધાનમંત્રીએ વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો કે આ વર્ષની અમરનાથ યાત્રા શ્રદ્ધા, સેવા, સાંસ્કૃતિક એકતા અને દેશભક્તિનો ભવ્ય ઉત્સવ હશે અને દરેક યાત્રાળુ સુરક્ષિત અને ખુશીથી યાત્રા પૂર્ણ કરીને ઘરે પરત ફરશે.