વિયેતનામના રાષ્ટ્રપતિ તો લામ ભારતના પ્રવાસે, PM મોદીએ કર્યુ સ્વાગત

પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી બુધવારે દિલ્હીના ઐતિહાસિક હૈદરાબાદ હાઉસ ખાતે વિયેતનામના રાષ્ટ્રપતિ તો લામને મળ્યા હતા. આજે સવારે રાષ્ટ્રપતિ ભવનના પ્રાંગણમાં તેમનું ઔપચારિક સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું, જે ભારતની તેમની પ્રથમ રાજ્ય મુલાકાતની શરૂઆત હતી.
વિયેતનામના રાષ્ટ્રપતિનું સ્વાગત રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુ અને પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું. આ બંને દેશો વચ્ચે વધતી જતી વ્યૂહાત્મક ભાગીદારી દર્શાવે છે. સ્વાગત સમારોહમાં પરંપરાગત પોશાક પહેરેલા બાળકોએ ભારત અને વિયેતનામના રાષ્ટ્રધ્વજ લહેરાવ્યા હતા.
વિયેતનામના રાષ્ટ્રપતિ તો લામ સૌપ્રથમ બોધગયાની મુલાકાતે ગયા હતા
રાષ્ટ્રપતિ તો લામ મંગળવારે ભારત પહોંચ્યા હતા અને સૌપ્રથમ બોધગયાની મુલાકાત લીધી હતી, જ્યાં તેમણે મહાબોધિ મંદિરમાં પ્રાર્થના કરી હતી. બિહારમાં મુખ્યમંત્રી સમ્રાટ ચૌધરી દ્વારા તેમનું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું. ત્યારબાદ તેઓ દિલ્હી ગયા હતા, જ્યાં એરપોર્ટ પર કેન્દ્રીય ગૃહ રાજ્યમંત્રી નિત્યાનંદ રાય દ્વારા તેમનું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું.
પ્રધાનમંત્રી મોદી અને રાષ્ટ્રપતિ તો લામ બંને દેશો વચ્ચેના સંબંધો, પ્રાદેશિક અને વૈશ્વિક મુદ્દાઓ સહિત અનેક મહત્વપૂર્ણ મુદ્દાઓ પર ચર્ચા કરવાના છે. રાષ્ટ્રપતિ મુર્મુ તેમની સાથે અલગથી પણ મુલાકાત કરશે. ઘણા વરિષ્ઠ અધિકારીઓ પણ તેમની સાથે મુલાકાત કરશે.
NSA અજિત ડોવલ સાથે મુલાકાત
મીટિંગો પહેલા, રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા સલાહકાર અજિત ડોવલ રાષ્ટ્રપતિ તો લામ સાથે મુલાકાત કરી હતી અને બંને દેશો વચ્ચે મજબૂત ભાગીદારી અંગે ચર્ચા કરી હતી.